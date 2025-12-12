РОССИЯ И АБХАЗИЯ ПРОВЕРИЛИ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОДЫ
Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Россия и Абхазия подвели итоги совместного мониторинга трансграничных вод. Совместный отбор проб воды реки Псоу продемонстрировал хорошую сходимость результатов, сообщает пресс-служба Росводресурсов.
Уполномоченные органы обеих стран систематически наблюдают за состоянием трансграничных водных объектов – реки Псоу и Черного моря – в соответствии с утвержденной Программой мониторинга качества вод по приграничным пунктам наблюдений.
Российскую сторону на заседании возглавлял заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров, абхазскую – председатель Госкомитета по экологии и природопользованию Савелий Читанава.
https://eadaily.com/ru/news/2025/12/12/rossiya-i-abhaziya-proverili-transgranichnye-vody
Последнее от Super User
- МЧС АБХАЗИИ ЗАДЕЙСТВОВАЛО В ПОИСКОВОЙ ОПЕРАЦИИ ВЕРТОЛЕТ И СОНАР
- В ТПП ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА
- РУСДРАМ ПОКАЖЕТ СПЕКТАКЛЬ «ЭДИТ ПИАФ»
- В ЯНДЕКС.ПЕРЕВОДЧИКЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОЯВИЛИСЬ АБАЗИНСКИЙ И АБХАЗСКИЙ ЯЗЫКИ
- АБЗАГУ ЦВИЖБА ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ЗНАНИЕ.ПРЕМИЯ»