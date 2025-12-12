 

РОССИЯ И АБХАЗИЯ ПРОВЕРИЛИ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОДЫ

Новости Пятница, 12 декабря 2025 15:36
РОССИЯ И АБХАЗИЯ ПРОВЕРИЛИ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОДЫ

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Россия и Абхазия подвели итоги совместного мониторинга трансграничных вод. Совместный отбор проб воды реки Псоу продемонстрировал хорошую сходимость результатов, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

Уполномоченные органы обеих стран систематически наблюдают за состоянием трансграничных водных объектов – реки Псоу и Черного моря – в соответствии с утвержденной Программой мониторинга качества вод по приграничным пунктам наблюдений.

Российскую сторону на заседании возглавлял заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров, абхазскую – председатель Госкомитета по экологии и природопользованию Савелий Читанава.

https://eadaily.com/ru/news/2025/12/12/rossiya-i-abhaziya-proverili-transgranichnye-vody

