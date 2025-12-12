МЧС АБХАЗИИ ЗАДЕЙСТВОВАЛО В ПОИСКОВОЙ ОПЕРАЦИИ ВЕРТОЛЕТ И СОНАР
Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии проводит поиски 93-летнего бывшего председателя Совета министров Важи Зарандии в акватории Сухума. В поисковой операции участвуют вертолет, система сонара и водолазы, однако пока результат не достигнут.
Ранее представители министерства заявляли, что по предварительной информации мужчина, которого разыскивают спасатели, – 93-летний бывший председатель Совета министров Абхазии Важа Зарандия. Свидетели утверждают, что он купался в море днем, но не вернулся домой. Его личные вещи остались на берегу.
«Поиски <...> продолжаются, но пока не принесли результата. Сегодня утром в операции был задействован вертолет, обследовавший акваторию, но никаких следов не обнаружено. Обследование проводится с помощью сонара, доставленного волонтерами из Москвы. Водолазы погружаются на дно, а акватория патрулируется катерами», – заявил Делибалтян.
В поисковых мероприятиях участвуют 12 человек, среди которых 8 водолазов из Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, пограничной службы ФСБ России в Абхазии и дайвинг-клуба столицы.