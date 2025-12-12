МЧС АБХАЗИИ ЗАДЕЙСТВОВАЛО В ПОИСКОВОЙ ОПЕРАЦИИ ВЕРТОЛЕТ И СОНАР

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии проводит поиски 93-летнего бывшего председателя Совета министров Важи Зарандии в акватории Сухума. В поисковой операции участвуют вертолет, система сонара и водолазы, однако пока результат не достигнут.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии продолжает проводить поисковые мероприятия в районе Сухума с целью обнаружения пожилого мужчины. В операции задействованы как вертолет, так и система сонара для исследования морского дна. Об этом сообщил агентству ТАСС первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

Ранее представители министерства заявляли, что по предварительной информации мужчина, которого разыскивают спасатели, – 93-летний бывший председатель Совета министров Абхазии Важа Зарандия. Свидетели утверждают, что он купался в море днем, но не вернулся домой. Его личные вещи остались на берегу.

«Поиски <...> продолжаются, но пока не принесли результата. Сегодня утром в операции был задействован вертолет, обследовавший акваторию, но никаких следов не обнаружено. Обследование проводится с помощью сонара, доставленного волонтерами из Москвы. Водолазы погружаются на дно, а акватория патрулируется катерами», – заявил Делибалтян.

В поисковых мероприятиях участвуют 12 человек, среди которых 8 водолазов из Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, пограничной службы ФСБ России в Абхазии и дайвинг-клуба столицы.