 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЧС АБХАЗИИ ЗАДЕЙСТВОВАЛО В ПОИСКОВОЙ ОПЕРАЦИИ ВЕРТОЛЕТ И СОНАР

Новости Пятница, 12 декабря 2025 15:26
Оцените материал
(0 голосов)
МЧС АБХАЗИИ ЗАДЕЙСТВОВАЛО В ПОИСКОВОЙ ОПЕРАЦИИ ВЕРТОЛЕТ И СОНАР

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии проводит поиски 93-летнего бывшего председателя Совета министров Важи Зарандии в акватории Сухума. В поисковой операции участвуют вертолет, система сонара и водолазы, однако пока результат не достигнут.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии продолжает проводить поисковые мероприятия в районе Сухума с целью обнаружения пожилого мужчины. В операции задействованы как вертолет, так и система сонара для исследования морского дна. Об этом сообщил агентству ТАСС первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

Ранее представители министерства заявляли, что по предварительной информации мужчина, которого разыскивают спасатели, – 93-летний бывший председатель Совета министров Абхазии Важа Зарандия. Свидетели утверждают, что он купался в море днем, но не вернулся домой. Его личные вещи остались на берегу.

«Поиски <...> продолжаются, но пока не принесли результата. Сегодня утром в операции был задействован вертолет, обследовавший акваторию, но никаких следов не обнаружено. Обследование проводится с помощью сонара, доставленного волонтерами из Москвы. Водолазы погружаются на дно, а акватория патрулируется катерами», – заявил Делибалтян.

В поисковых мероприятиях участвуют 12 человек, среди которых 8 водолазов из Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, пограничной службы ФСБ России в Абхазии и дайвинг-клуба столицы.

Прочитано 3 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ТПП ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА РОССИЯ И АБХАЗИЯ ПРОВЕРИЛИ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОДЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.