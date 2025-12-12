В ТПП ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Абхазии состоялась встреча с представителями Ассоциации пчеловодов республики, которую провела вице-президент ТПП Лана Киут. Стороны обсудили актуальные вопросы развития отрасли.

Участники встречи подняли тему государственной поддержки реализации меда на территории Абхазии. Особое внимание уделялось необходимости создания специализированной лаборатории для проверки качества меда, что, по их мнению, поможет повысить доверие потребителей и укрепить экспортный потенциал продукции местных пчеловодов.

Также была организована видеосвязь с экспертом в области пчеловодства – Сергеем Цыгановым из Хосты. Его профессиональные рекомендации вызвали живой интерес у пчеловодов и подчеркнули важность поддержки этой сферы деятельности.

По итогам встречи ее участники еще раз подчеркнули необходимость государственной поддержки отрасли, с целью совместного поиска решений и формирования эффективной государственной политики в области пчеловодства.

Пчеловоды выразили надежду на плодотворное сотрудничество с ТПП и дальнейшее развитие отрасли, которая занимает определенную нишу в аграрном и экспортном секторах республики.