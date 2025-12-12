 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ТПП ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА

Новости Пятница, 12 декабря 2025 15:16
Оцените материал
(0 голосов)
В ТПП ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Абхазии состоялась встреча с представителями Ассоциации пчеловодов республики, которую провела вице-президент ТПП Лана Киут. Стороны обсудили актуальные вопросы развития отрасли.

Участники встречи подняли тему государственной поддержки реализации меда на территории Абхазии. Особое внимание уделялось необходимости создания специализированной лаборатории для проверки качества меда, что, по их мнению, поможет повысить доверие потребителей и укрепить экспортный потенциал продукции местных пчеловодов.

Также была организована видеосвязь с экспертом в области пчеловодства – Сергеем Цыгановым из Хосты. Его профессиональные рекомендации вызвали живой интерес у пчеловодов и подчеркнули важность поддержки этой сферы деятельности.

По итогам встречи ее участники еще раз подчеркнули необходимость государственной поддержки отрасли, с целью совместного поиска решений и формирования эффективной государственной политики в области пчеловодства.

Пчеловоды выразили надежду на плодотворное сотрудничество с ТПП и дальнейшее развитие отрасли, которая занимает определенную нишу в аграрном и экспортном секторах республики.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 12 декабря 2025 15:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РУСДРАМ ПОКАЖЕТ СПЕКТАКЛЬ «ЭДИТ ПИАФ» МЧС АБХАЗИИ ЗАДЕЙСТВОВАЛО В ПОИСКОВОЙ ОПЕРАЦИИ ВЕРТОЛЕТ И СОНАР »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.