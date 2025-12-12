РУСДРАМ ПОКАЖЕТ СПЕКТАКЛЬ «ЭДИТ ПИАФ»

Голос Эдит Пиаф – один из самых узнаваемых голосов ушедшего века. Он поражал слушателей мощью и надрывом, так контрастирующими с хрупким маленьким телом «парижского воробушка». В песнях Эдит Пиаф сплелись страсть, боль, ожидание, любовь. Её удивительная судьба не раз привлекала режиссеров кино и театра, ведь жизнь Эдит Пиаф – словно пьеса, написанная искусным драматургом - в ней столько удивительных поворотов и изломов, столько падений и триумфов, столько счастливой любви и трагических потерь.

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера 19 и 20 декабря покажет спектакль «Эдит Пиаф».

В премьере «Эдит Пиаф» в постановке гранда российской режиссуры Александра Огарёва будут яркие актерские работы, выразительная стенография и захватывающий сюжет, эффектные хореографические номера – и прозвучат в живом исполнении легендарные песни. Сквозь эти «десять песен о любви», словно по карте, пройдет «нить судьбы» великой певицы.

В роли Эдит Пиаф – Лоида Тыркба. В спектакле также принимают участие: заслуженные артисты Абхазии Анна Гюрегян, Наталия Папаскири, Кирилл Шишкин; артисты Саид Лазба, Эмиль Петров, Давид Цулукия, Ираклий Делба, Леон Гвинджия, Марина Сичинава, Лана Гергия, Екатерина Барышева, Ольга Спирина.

Билеты RUSDRAM.ORG и в кассе театра (пр. Леона 8 – Сухум)