 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

Абхазия Информ

РУСДРАМ ПОКАЖЕТ СПЕКТАКЛЬ «ЭДИТ ПИАФ»

Новости Пятница, 12 декабря 2025 15:14
Оцените материал
(0 голосов)
РУСДРАМ ПОКАЖЕТ СПЕКТАКЛЬ «ЭДИТ ПИАФ»

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера 19 и 20 декабря покажет спектакль «Эдит Пиаф».

Голос Эдит Пиаф – один из самых узнаваемых голосов ушедшего века. Он поражал слушателей мощью и надрывом, так контрастирующими с хрупким маленьким телом «парижского воробушка». В песнях Эдит Пиаф сплелись страсть, боль, ожидание, любовь. Её удивительная судьба не раз привлекала режиссеров кино и театра, ведь жизнь Эдит Пиаф – словно пьеса, написанная искусным драматургом - в ней столько удивительных поворотов и изломов, столько падений и триумфов, столько счастливой любви и трагических потерь.

В премьере «Эдит Пиаф» в постановке гранда российской режиссуры Александра Огарёва будут яркие актерские работы, выразительная стенография и захватывающий сюжет, эффектные хореографические номера – и прозвучат в живом исполнении легендарные песни. Сквозь эти «десять песен о любви», словно по карте, пройдет «нить судьбы» великой певицы.

В роли Эдит Пиаф – Лоида Тыркба. В спектакле также принимают участие: заслуженные артисты Абхазии Анна Гюрегян, Наталия Папаскири, Кирилл Шишкин; артисты Саид Лазба, Эмиль Петров, Давид Цулукия, Ираклий Делба, Леон Гвинджия, Марина Сичинава, Лана Гергия, Екатерина Барышева, Ольга Спирина.

Билеты RUSDRAM.ORG и в кассе театра (пр. Леона 8 – Сухум)

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 12 декабря 2025 15:16

