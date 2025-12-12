В ЯНДЕКС.ПЕРЕВОДЧИКЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОЯВИЛИСЬ АБАЗИНСКИЙ И АБХАЗСКИЙ ЯЗЫКИ

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Это событие трудно переоценить – впервые наши языки вошли в крупнейший переводческий сервис страны и получили инструмент, открывающий доступ к ним для миллионов людей по всему миру.

Появление абхазского языка в сервисе стало возможным благодаря инициативе студента ВШЭ Мирона Барателия, проходившего стажировку в Яндексе. Дополнительно в Яндекс.Клавиатуре (пока на Android) появилась абхазская раскладка, также разработанная по макету Мирона Барателия. По его словам, работа велась на базе открытого проекта ApsuaTranslator, а технологические ресурсы Яндекса существенно повысили качество машинного перевода.

Работа над добавлением в сервис абазинского языка стала результатом сотрудничества Министерства по делам национальностей КЧР, Министерства цифрового развития КЧР, Министерства образования КЧР, Института гуманитарных исследований им. Х.Х. Хапсирокова и организации «Алашара» под руководством Муссы Экзекова. За последние полгода команда «Алашары» провела масштабную работу по созданию корпуса данных для нейросети. Было собрано, переведено и систематизировано около 70 000 абазинских предложений с подстрочным русским переводом – это архивные публикации «Алашары» за более чем 12 лет, материалы ВААК, книги, статьи, журналы и другие тексты. Ещё примерно 50 000 сложных предложений было переведено и передано Институтом гуманитарных исследований им. Х.Х. Хапсирокова.

«Сохранение и развитие языка – это комплексная работа. Здесь нет одного решения, которое способно изменить ситуацию. Язык нужно поддерживать в школе, в семье, в общественной жизни и, конечно, в современных технологиях. Появление абазинского и абхазского языков в цифровой среде – ещё один важный инструмент в большом общем деле, которым мы занимаемся много лет. И мы продолжим эту работу дальше», – отметил Мусса Экзеков.