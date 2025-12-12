Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Руководитель аппарата Всемирного абхазо-абазинского конгресса и Международного объединения «Алашара» Абзагу Цвижба одержал победу в региональном этапе всероссийской премии «Знание.Премия» в Карачаево-Черкесии.

Его авторский просветительский проект «Этнокультурное образование: сохранение традиций в многообразии России» признан лучшим в номинации «Просветительский проект» и завоевал статус регионального победителя.

Концепция проекта, направленная на интеграцию языкового и культурного наследия в образование, была разработана Абзагуом Цвижба на основе его научной диссертационной работы в сфере общественной и этнокультурной деятельности.

«Для меня большая честь получить столь высокую оценку моей работы на таком престижном федеральном уровне. Отдельная благодарность Директору филиала Российского общества «Знание» в Карачаево-Черкесской Республики Артуру Халисовичу Болатову. Эта победа – важное подтверждение актуальности темы сохранения и передачи традиционных ценностей. Я убежден, что реализация подобных проектов возможна только в тесном сотрудничестве с профессиональными сообществами и такими организациями, как «Алашара», которая под руководством Муссы Хабалевича Экзекова создает практическую основу для сохранения нашего наследия», – отметил Абзагу Цвижба.

«Знание. Премия» – главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом «Знание» в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер.