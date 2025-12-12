БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил президента России Владимира Путина с Днем Конституции.

Сердечно поздравляю Вас и весь российский народ с Днём Конституции Российской Федерации!

Принятие основного закона стало важнейшим событием новейшей истории России, определившим стратегический путь её развития как сильного, суверенного и демократического государства.

Конституция Российской Федерации провозглашает высшей ценностью человека, его права и свободы, гарантирует законность, справедливость и социальную защищённость граждан, служит прочным фундаментом единства и стабильности великой многонациональной страны.

Благодаря верности этим принципам Россия уверенно развивается, укрепляет своё государственное могущество, экономическую и духовную основу, а её народы живут в мире и согласии, сохраняя традиции дружбы и взаимного уважения.

Хочу отметить особый, союзнический характер российско-абхазских отношений, основанные на взаимном доверии. Под Вашим руководством, Владимир Владимирович, Россия неизменно оказывает поддержку нашей стране, внося неоценимый вклад в обеспечении её безопасности и развитие. Народ Абхазии высоко ценит эту дружбу, проверенную временем.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, дальнейших успехов в деле служения Российскому государству его многонациональному народу, а всем россиянам мира, благополучия и процветания!»