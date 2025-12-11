 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РЕКОМЕНДОВАЛ ПРИНЯТЬ СМЕТЫ РАСХОДОВ НАЦБАНКА, АППАРАТА ОМБУДСМЕНА И САМОГО ПАРЛАМЕНТА

Новости Четверг, 11 декабря 2025 20:08
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РЕКОМЕНДОВАЛ ПРИНЯТЬ СМЕТЫ РАСХОДОВ НАЦБАНКА, АППАРАТА ОМБУДСМЕНА И САМОГО ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В парламентском комитете по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели проекты бюджетных смет на 2026 год. Обсуждение показало, что вместе с плановыми финансовыми документами депутаты рассматривают более глубокие системные проблемы – от цифровизации и валютного контроля до кадрового кризиса и устаревших стандартов аудита.

Комитет рекомендовал утвердить проект сметы Аппарата Уполномоченного по правам человека в объеме 12,5 млн рублей. Проект бюджета самого Парламента также рекомендован к принятию в сумме 127 млн 339 тыс. рублей.

Смета расходов Национального банка на 2026 год предложена в размере 539 млн рублей. Регулятор демонстрирует стабильную прибыль и планирует технологическую модернизацию, однако ключевые реформы движутся медленно.

Глава комитета Беслан Халваш обратил внимание на отток клиентов Сберегательного банка. По его словам, решить проблему можно за счёт развития интернет-сервисов, удобных мобильных приложений и ускорения операционных процессов.

Отдельный блок – валютный контроль. Закон принят, но его реализация не началась. Нет единой цифровой системы, через которую должны проходить паспорта сделок, данные по кассам и другие ключевые показатели. Пока информация собирается вручную, государство теряет значительные суммы и фактически не видит реальный оборот экономики.

По оценке Халваш, для страны, не имеющей собственной валюты и ограниченной в инструментах денежно-кредитной политики, надёжный валютный контроль – один из ключевых элементов экономической безопасности.

Комитет обсудил вопрос выбора аудитора для годовой отчётности Банка Абхазии. Из 15 приглашённых компаний откликнулись три – ЮНИКО, Интерко и ФБК. Стоимость предложений различается кратно: от 200 тысяч до 2,1 млн рублей.

Депутат Кан Кварчия напомнил, что закон об аудите принят ещё в 2008 году, но большая часть подзаконных актов так и не разработана. Отсутствуют утверждённые стандарты аудиторской деятельности и правила аккредитации иностранных компаний. Из-за этого и государственным органам приходится использовать отчёты российских аудиторских фирм лишь «для сведения», без возможности формального признания этих заключений.

Министр финансов Саид Губаз признал необходимость завершить формирование нормативной базы и заявил, что работа активизируется «в следующем году».

Обсуждение бюджета Парламента (127 млн 339 тыс. рублей) перетекло в обсуждение вопроса судейских окладов, который обострился после отмены закона о должностных соответствиях в окладах. Теперь система расчёта оплаты труда фактически зависла.

Средняя зарплата судей судов общей юрисдикции – 45-46 тысяч, но разброс огромен: от 19,8 тыс. у новых судей до более 60 тыс. у опытных. Такая разница показывает, что базовые гарантии независимости судей не обеспечены.

Совет судей предложил увеличить оклады на 110%, однако решение ещё не принято.

Параллельно обсуждается серьёзный дефицит сотрудников аппаратов судов: зарплаты от 9 тыс. рублей привели к массовым увольнениям.

Минфин в прошлом году выделил средства, чтобы довести выплаты хотя бы до 21 тыс. рублей, но депутаты подчеркнули: без единого тарифного принципа проблема не будет решена. Сегодня зарплаты госслужащих фактически регулируются вручную.

Комитет поддержал поправку в закон о предоставлении Национальному банку официальной статистики. Сейчас НБ не включён в перечень организаций, которые имеют право получать такие данные, хотя регулятору необходимы сведения о дебиторах, кредиторах, оборотах и потоках.

Руководитель Госкомстата Кама Гогия сообщила, что одна из главных проблем – искажения данных по индивидуальным предпринимателям. Их более 11 тысяч, что значительно больше, чем предприятий. Многие ИП нанимают работников, но информация о реальной занятости и выплатах в статистику не попадает.

Зарплаты нередко выдаются неофициально, что приводит к потерям бюджета и абсурдным показателям в отчётах: к примеру, «средняя зарплата стоматолога» в несколько сотен рублей или «выплаты» в транспортной сфере около тысячи рублей.

Поскольку финансовая отчётность формирует до половины ВВП, такие искажения делают картину экономики недостоверной.

Переход на электронную отчётность затянулся. По словам Гопия, большинство бухгалтеров, особенно в Сухуме, готовы работать в цифровом формате. Но действующие нормы начала 1990-х годов до сих пор требуют отчётов на бумаге, что создаёт очереди и ошибки.

Официальной бухгалтерской программы нет: организации используют российские аналоги, чаще всего 1С. Ведомство разработало собственное ПО с автоматической проверкой достоверности по закону Бенфорда и обновило методологию, однако для внедрения нужны изменения в законодательстве.

Итог: системные изменения назрели

Обсуждение бюджетов показало, что страна подходит к точке, где точечные решения уже не работают. Проблемы взаимосвязаны: без обновления законов невозможно внедрить цифровые сервисы, без цифровизации – невозможно обеспечить точный учёт, без достоверной статистики – невозможно формировать экономическую политику.

Ключевые направления, требующие приоритетных решений, включают обновление нормативной базы в аудите, статистике и финансовой отчётности, введение единой цифровой платформы для валютного контроля, формирование прозрачной системы оплаты труда в судебной и госслужебной сферах.

Общая позиция депутатов и ведомств говорит о том, что запрос на реформы сформирован. Главный вопрос – когда начнётся их реализация.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 11 декабря 2025 20:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОУЧАСТВОВАЛИ В ФЕСТИВАЛЕ «ПУТЬ ДРУЖБЫ: НИЖНИЙ НОВГОРОД – СУХУМ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.