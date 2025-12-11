ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РЕКОМЕНДОВАЛ ПРИНЯТЬ СМЕТЫ РАСХОДОВ НАЦБАНКА, АППАРАТА ОМБУДСМЕНА И САМОГО ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В парламентском комитете по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели проекты бюджетных смет на 2026 год. Обсуждение показало, что вместе с плановыми финансовыми документами депутаты рассматривают более глубокие системные проблемы – от цифровизации и валютного контроля до кадрового кризиса и устаревших стандартов аудита.

Комитет рекомендовал утвердить проект сметы Аппарата Уполномоченного по правам человека в объеме 12,5 млн рублей. Проект бюджета самого Парламента также рекомендован к принятию в сумме 127 млн 339 тыс. рублей.

Смета расходов Национального банка на 2026 год предложена в размере 539 млн рублей. Регулятор демонстрирует стабильную прибыль и планирует технологическую модернизацию, однако ключевые реформы движутся медленно.

Глава комитета Беслан Халваш обратил внимание на отток клиентов Сберегательного банка. По его словам, решить проблему можно за счёт развития интернет-сервисов, удобных мобильных приложений и ускорения операционных процессов.

Отдельный блок – валютный контроль. Закон принят, но его реализация не началась. Нет единой цифровой системы, через которую должны проходить паспорта сделок, данные по кассам и другие ключевые показатели. Пока информация собирается вручную, государство теряет значительные суммы и фактически не видит реальный оборот экономики.

По оценке Халваш, для страны, не имеющей собственной валюты и ограниченной в инструментах денежно-кредитной политики, надёжный валютный контроль – один из ключевых элементов экономической безопасности.

Комитет обсудил вопрос выбора аудитора для годовой отчётности Банка Абхазии. Из 15 приглашённых компаний откликнулись три – ЮНИКО, Интерко и ФБК. Стоимость предложений различается кратно: от 200 тысяч до 2,1 млн рублей.

Депутат Кан Кварчия напомнил, что закон об аудите принят ещё в 2008 году, но большая часть подзаконных актов так и не разработана. Отсутствуют утверждённые стандарты аудиторской деятельности и правила аккредитации иностранных компаний. Из-за этого и государственным органам приходится использовать отчёты российских аудиторских фирм лишь «для сведения», без возможности формального признания этих заключений.

Министр финансов Саид Губаз признал необходимость завершить формирование нормативной базы и заявил, что работа активизируется «в следующем году».

Обсуждение бюджета Парламента (127 млн 339 тыс. рублей) перетекло в обсуждение вопроса судейских окладов, который обострился после отмены закона о должностных соответствиях в окладах. Теперь система расчёта оплаты труда фактически зависла.

Средняя зарплата судей судов общей юрисдикции – 45-46 тысяч, но разброс огромен: от 19,8 тыс. у новых судей до более 60 тыс. у опытных. Такая разница показывает, что базовые гарантии независимости судей не обеспечены.

Совет судей предложил увеличить оклады на 110%, однако решение ещё не принято.

Параллельно обсуждается серьёзный дефицит сотрудников аппаратов судов: зарплаты от 9 тыс. рублей привели к массовым увольнениям.

Минфин в прошлом году выделил средства, чтобы довести выплаты хотя бы до 21 тыс. рублей, но депутаты подчеркнули: без единого тарифного принципа проблема не будет решена. Сегодня зарплаты госслужащих фактически регулируются вручную.

Комитет поддержал поправку в закон о предоставлении Национальному банку официальной статистики. Сейчас НБ не включён в перечень организаций, которые имеют право получать такие данные, хотя регулятору необходимы сведения о дебиторах, кредиторах, оборотах и потоках.

Руководитель Госкомстата Кама Гогия сообщила, что одна из главных проблем – искажения данных по индивидуальным предпринимателям. Их более 11 тысяч, что значительно больше, чем предприятий. Многие ИП нанимают работников, но информация о реальной занятости и выплатах в статистику не попадает.

Зарплаты нередко выдаются неофициально, что приводит к потерям бюджета и абсурдным показателям в отчётах: к примеру, «средняя зарплата стоматолога» в несколько сотен рублей или «выплаты» в транспортной сфере около тысячи рублей.

Поскольку финансовая отчётность формирует до половины ВВП, такие искажения делают картину экономики недостоверной.

Переход на электронную отчётность затянулся. По словам Гопия, большинство бухгалтеров, особенно в Сухуме, готовы работать в цифровом формате. Но действующие нормы начала 1990-х годов до сих пор требуют отчётов на бумаге, что создаёт очереди и ошибки.

Официальной бухгалтерской программы нет: организации используют российские аналоги, чаще всего 1С. Ведомство разработало собственное ПО с автоматической проверкой достоверности по закону Бенфорда и обновило методологию, однако для внедрения нужны изменения в законодательстве.

Итог: системные изменения назрели

Обсуждение бюджетов показало, что страна подходит к точке, где точечные решения уже не работают. Проблемы взаимосвязаны: без обновления законов невозможно внедрить цифровые сервисы, без цифровизации – невозможно обеспечить точный учёт, без достоверной статистики – невозможно формировать экономическую политику.

Ключевые направления, требующие приоритетных решений, включают обновление нормативной базы в аудите, статистике и финансовой отчётности, введение единой цифровой платформы для валютного контроля, формирование прозрачной системы оплаты труда в судебной и госслужебной сферах.

Общая позиция депутатов и ведомств говорит о том, что запрос на реформы сформирован. Главный вопрос – когда начнётся их реализация.

Об этом сообщает Апсныпресс.