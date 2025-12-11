БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОУЧАСТВОВАЛИ В ФЕСТИВАЛЕ «ПУТЬ ДРУЖБЫ: НИЖНИЙ НОВГОРОД – СУХУМ»

Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Более 100 тысяч нижегородцев и сухумцев приняли участие в мероприятиях, которые организовали в рамках фестиваля «Путь дружбы: Нижний Новгород – Сухум». Церемония подведения итогов фестиваля состоялась в столице Приволжья и стала ярким завершением года, в течение которого два города организовали много совместных проектов, которые продемонстрировало побратимское сотрудничество.

Мероприятие состоялось в Центре городов-побратимов, который находится на улице Кожевенной,10.

«В 2025 году фестиваль охватил 11 ключевых сфер, включая туризм, образование, культуру, спорт, патриотическое воспитание и благоустройство. Было организовано свыше 60 мероприятий на более чем 30 локациях в обоих городах», – сказал директор департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин.

Одним из главных инфраструктурных достижений стало открытие прямого авиарейса между двумя городами. Более трех тысяч человек уже побывали на борту самолетов, курсирующих между Нижним Новгородом и Сухумом.