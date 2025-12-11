В ТПП ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДВУСТОРОННЕГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ДИАСПОРОЙ

Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия состоялась рабочая встреча президента ТПП Тамилы Мерцхулава с председателем Федерации абхазских культурных центров в Турции Иаузом Атрышба и полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрагимом Авидзба.

Тамила Мерцхулава поздравила Иауза Атрышба с избранием на высокую должность, подчеркнув значимость консолидированной работы диаспоры для развития взаимовыгодных отношений с исторической Родиной.

В свою очередь Иауз Атрышба, поблагодарив главу ТПП за теплый приём, отметил системную и важную роль Торгово-промышленной палаты в налаживании прямых контактов между предпринимательскими кругами двух стран. Он выразил полную готовность абхазских культурных центров в Турции оказывать содействие и информационную поддержку проектам палаты, направленным на развитие экспортного потенциала и привлечение инвестиций.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Полномочный представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрагим Авидзба, постоянно содействующий палате в организации различных мероприятий, также заверил президента ТПП в продолжении всесторонней поддержки на различных этапах реализации совместных проектов.