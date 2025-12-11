НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ

Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. На плацу Министерства обороны Республики Абхазия состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги призывниками. По сложившейся традиции на церемонии присутствовали родственники и близкие будущих защитников Отечества, которые пришли поддержать новобранцев в важный для них день.

С поздравительным словом и напутственными пожеланиями к военнослужащим обратился замминистра обороны Республики Абхазия генерал‑майор Давид Бжания. В своей речи он подчеркнул значимость присяги как священного долга каждого защитника Родины и пожелал новобранцам стойкости, мужества и успехов в службе.

Перед принятием присяги будущие защитники прошли начальный этап военной подготовки в учебном центре Министерства обороны. В рамках курса молодого бойца с призывниками проводились занятия по строевой, физической и огневой подготовке, а также общевоинским уставам.

После торжественного принятия Военной присяги военнослужащие были распределены для дальнейшего прохождения службы. Согласно утверждённому расписанию, новобранцы направлены в воинские части и подразделения Министерства обороны Республики Абхазия, где продолжат осваивать воинскую специальность и выполнять поставленные задачи.

Церемония подчеркнула преемственность воинских традиций и готовность молодого поколения защищать суверенитет и безопасность Республики Абхазия.