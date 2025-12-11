 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАТАЛА ПИЛИЯ ПРИГОВОРИЛ К 11 ГОДАМ КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА

Новости Четверг, 11 декабря 2025 19:33
Оцените материал
(0 голосов)
БАТАЛА ПИЛИЯ ПРИГОВОРИЛ К 11 ГОДАМ КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА

Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Верховный суд Абхазии признал Батала Пилия виновным в убийстве Кемала Ардзинба и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания исчисляется с 19 мая 2021 года даты задержания Пилия. Кемал Ардзинба, племянник первого президента Абхазии, был смертельно ранен 18 мая 2021 года.

На момент преступления Пилия должен был находиться под домашним арестом по другому делу. Уголовное дело поступило в Верховный суд в 2022 году.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 11 декабря 2025 19:36

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.