БАТАЛА ПИЛИЯ ПРИГОВОРИЛ К 11 ГОДАМ КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА
Новости Четверг, 11 декабря 2025 19:33
Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Верховный суд Абхазии признал Батала Пилия виновным в убийстве Кемала Ардзинба и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.
Срок отбывания наказания исчисляется с 19 мая 2021 года – даты задержания Пилия. Кемал Ардзинба, племянник первого президента Абхазии, был смертельно ранен 18 мая 2021 года.
На момент преступления Пилия должен был находиться под домашним арестом по другому делу. Уголовное дело поступило в Верховный суд в 2022 году.
Последнее от Super User
- ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РЕКОМЕНДОВАЛ ПРИНЯТЬ СМЕТЫ РАСХОДОВ НАЦБАНКА, АППАРАТА ОМБУДСМЕНА И САМОГО ПАРЛАМЕНТА
- БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОУЧАСТВОВАЛИ В ФЕСТИВАЛЕ «ПУТЬ ДРУЖБЫ: НИЖНИЙ НОВГОРОД – СУХУМ»
- В ТПП ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДВУСТОРОННЕГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ДИАСПОРОЙ
- НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ
- ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»