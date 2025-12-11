БАТАЛА ПИЛИЯ ПРИГОВОРИЛ К 11 ГОДАМ КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА

Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Верховный суд Абхазии признал Батала Пилия виновным в убийстве Кемала Ардзинба и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания исчисляется с 19 мая 2021 года – даты задержания Пилия. Кемал Ардзинба, племянник первого президента Абхазии, был смертельно ранен 18 мая 2021 года.