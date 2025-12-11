 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»

Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба одним из первых присоединился к новогодней акции «Елка желаний», стартовавшей в представительстве Дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Он взялся исполнить мечту 10-летнего Батала, который в своем письме написал, что хочет встретиться с президентом Бадрой Гунба.

Хагба пообещал организовать встречу мальчика с главой государства до Нового года.

Среди детских писем нашлось и необычное желание: один из ребят признался, что мечтает отправиться на Псху и попробовать настоящий горный сыр.

Акция стартовала в торжественной атмосфере: на украшенной елке разместили игрушки с письмами детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или имеющих ограничения по здоровью. Принять участие и исполнить желание ребенка может каждый желающий.

Оператором акции выступает представительство Россотрудничества в Абхазии, организатором – представительство Дирекции Всемирного фестиваля молодежи.

