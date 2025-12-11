 

СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ АЛКОГОЛЯ

Новости Четверг, 11 декабря 2025 15:22
СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ АЛКОГОЛЯ

Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В пункте пропуска МАПП Адлер сотрудники таможни обратили внимание на автомобиль марки NISSAN X-TRAIL, прибывший из Абхазии. По результатам осмотра машины с помощью МИДК были выявлены посторонние вложения.

При досмотре транспортного средства в багажном отделении в сумках были обнаружены 84 бутылки спиртного абхазского производства: вино, чача, водка, коньяк. Общий объем перевозимого алкоголя составил 55 литров. Кроме алкогольной продукции в других сумках находились также 100 пачек (2000 штук) сигарет марки «MILANO New York».

В ходе опроса мужчина пояснил, что алкоголь и сигареты он вез для личных целей.

Учитывая количество товара, было принято решение о неотнесении его к товарам для личного пользования. Алкогольная и табачная продукция изъята, возбуждено административное производство.

С начала 2025 года по фактам незаконного перемещения алкогольной продукции через российско-абхазскую границу таможенным постом МАПП Адлер возбуждено порядка 300 дел об административных правонарушениях. Изъято более 1000 литров алкоголя.

« В ГОСКОМИТЕТЕ ЧЕСТВОВАЛИ ПРИЗЕРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» »
