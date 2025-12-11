 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГОСКОМИТЕТЕ ЧЕСТВОВАЛИ ПРИЗЕРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА

Новости Четверг, 11 декабря 2025 15:20
Оцените материал
(0 голосов)
В ГОСКОМИТЕТЕ ЧЕСТВОВАЛИ ПРИЗЕРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА

Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялась встреча с абхазскими спортсменами, призерами международного турнира по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов «Кубок Победы».

Вице-премьер, исполняющий обязанности председателя госкомитета Таращ Хагба поприветствовал спортсменов, отметив их силу духа и настойчивость.

В ходе встречи участникам команды были вручены денежные поощрения. Руководство ведомства подчеркнуло, что и далее будет содействовать развитию адаптивных видов спорта и созданию условий для тренировок.

Спортсмены, в свою очередь, поблагодарили госкомитет за поддержку и внимание.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 11 декабря 2025 15:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УСТАНОВЛЕНО НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ АЛКОГОЛЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.