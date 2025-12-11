В ГОСКОМИТЕТЕ ЧЕСТВОВАЛИ ПРИЗЕРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА

Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялась встреча с абхазскими спортсменами, призерами международного турнира по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов «Кубок Победы».

Вице-премьер, исполняющий обязанности председателя госкомитета Таращ Хагба поприветствовал спортсменов, отметив их силу духа и настойчивость.

В ходе встречи участникам команды были вручены денежные поощрения. Руководство ведомства подчеркнуло, что и далее будет содействовать развитию адаптивных видов спорта и созданию условий для тренировок.

Спортсмены, в свою очередь, поблагодарили госкомитет за поддержку и внимание.