ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Абхазия Информ

УСТАНОВЛЕНО НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Четверг, 11 декабря 2025
УСТАНОВЛЕНО НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе камеральной проверки, проведенной в отношении ИП Допуа Е.В., владелицы сети магазинов «ТАБАКOV», сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА изучили внешнеэкономическую деятельность данного предпринимателя.

Было установлено, что ИП Допуа Е.В. приобрела табачную продукцию у российского поставщика ООО «ПТ Дистрибуция» на сумму 506 530 рублей. Однако, при ввозе в Абхазию данная партия товара не была оформлена в соответствии с таможенными требованиями.

ИП Допуа Е.В. подтвердила приобретение 1850 пачек табака для кальяна и их реализацию в своих торговых объектах без необходимого таможенного оформления, что влечет за собой административную ответственность.

Кроме того, установлено, что непосредственное перемещение через границу было осуществлено гражданином Республики Абхазия, личность которого устанавливается.

Материалы по данному делу переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК для установления всех обстоятельств данного таможенного правонарушения.

