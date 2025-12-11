ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
Новости Четверг, 11 декабря 2025 15:16
Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В связи с проведением ремонтных работ на пересечении улиц Имама Шамиля – пр. Аиааира завтра, 12 декабря, с 00:00 до 12:00 будет прекращена подача питьевой воды на ул. Эшба, Старый поселок, в район вокзала, на рынок, в центральную и нагорную части города, на ВИЭМ и Маяк.
