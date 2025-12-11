АЛХАС КВИЦИНИА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В X ПОСОЛЬСКОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ В МОСКВЕ
Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа принимает участие в X Посольском круглом столе, организованном Дипломатической академией МИД РФ. Мероприятие собрало более ста глав дипломатических миссий и представителей международных организаций, аккредитованных в Москве.
Ключевой темой для обсуждения стали вопросы урегулирования украинского кризиса, дипломатические усилия и перспективы мирного процесса.
Дискуссию традиционно открыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своем выступлении глава российского внешнеполитического ведомства осветил подходы России к политико-дипломатическому урегулированию.