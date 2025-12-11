 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛХАС КВИЦИНИА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В X ПОСОЛЬСКОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ В МОСКВЕ

Новости Четверг, 11 декабря 2025 15:11
Оцените материал
(0 голосов)
АЛХАС КВИЦИНИА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В X ПОСОЛЬСКОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ В МОСКВЕ

Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа принимает участие в X Посольском круглом столе, организованном Дипломатической академией МИД РФ. Мероприятие собрало более ста глав дипломатических миссий и представителей международных организаций, аккредитованных в Москве.

Ключевой темой для обсуждения стали вопросы урегулирования украинского кризиса, дипломатические усилия и перспективы мирного процесса.

Дискуссию традиционно открыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своем выступлении глава российского внешнеполитического ведомства осветил подходы России к политико-дипломатическому урегулированию.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 11 декабря 2025 15:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ОБСУДИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.