АЛХАС КВИЦИНИА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В X ПОСОЛЬСКОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ В МОСКВЕ

Сухум. 11 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа принимает участие в X Посольском круглом столе, организованном Дипломатической академией МИД РФ. Мероприятие собрало более ста глав дипломатических миссий и представителей международных организаций, аккредитованных в Москве.