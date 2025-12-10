В АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ОБСУДИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Сухум. 10 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Администрации города Сухум прошло совещание, посвященное подготовке к новогодним праздникам, под председательством главы Тимура Агрба. В совещании участвовали заместители: Автандил Сурманидзе, Инал Авидзба и Константин Тарба, а также руководители профильных управлений и департаментов администрации.

Ежегодно столичная администрация готовит насыщенную программу мероприятий. В этом году организаторы постарались, подготовка уже идет полным ходом. Устанавливают 30-метровую новую елку, обновляют световые инсталляции в разных локациях по столице. На площади Свободы устанавливают павильоны.

Торжественное открытие главной елки состоится на площади Свободы 23 декабря. К этой дате приурочат специальную программу, состоящую из трех частей, динамичный концерт с песнями новогодней тематики. А 24 декабря сцена будет отдана маленьким воспитанникам музыкальных студий.

Настоящую сказку в парке «Сказка» обещает Управление образования. Для дошколят и школьников подготовят разнообразную программу. Ежедневно с 24 декабря в течение десяти дней будут демонстрировать детские фильмы. Запланировано проведение игр с участием аниматоров, учебно-развлекательная программа для посетителей парка им. Тараса Шамба.

С 23 декабря по 11 января ежедневно, кроме 31 декабря, на площади Свободы будет работать кинотеатр под открытым небом, где будут демонстрировать тематические фильмы.

По традиции, подарки от мэрии распределят среди подопечных отдела соцобеспечения. К елке в администрации пригласят детей-сирот. Также многодетным семьям раздадут купоны на приобретение продукции в павильонах у главной елки.

Об этом сообщает сайт столицы.