 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ОБСУДИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Новости Среда, 10 декабря 2025 19:52
Оцените материал
(0 голосов)
В АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ОБСУДИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Сухум. 10 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Администрации города Сухум прошло совещание, посвященное подготовке к новогодним праздникам, под председательством главы Тимура Агрба. В совещании участвовали заместители: Автандил Сурманидзе, Инал Авидзба и Константин Тарба, а также руководители профильных управлений и департаментов администрации.

Ежегодно столичная администрация готовит насыщенную программу мероприятий. В этом году организаторы постарались, подготовка уже идет полным ходом. Устанавливают 30-метровую новую елку, обновляют световые инсталляции в разных локациях по столице. На площади Свободы устанавливают павильоны.

Торжественное открытие главной елки состоится на площади Свободы 23 декабря. К этой дате приурочат специальную программу, состоящую из трех частей, динамичный концерт с песнями новогодней тематики. А 24 декабря сцена будет отдана маленьким воспитанникам музыкальных студий.

Настоящую сказку в парке «Сказка» обещает Управление образования. Для дошколят и школьников подготовят разнообразную программу. Ежедневно с 24 декабря в течение десяти дней будут демонстрировать детские фильмы. Запланировано проведение игр с участием аниматоров, учебно-развлекательная программа для посетителей парка им. Тараса Шамба.

С 23 декабря по 11 января ежедневно, кроме 31 декабря, на площади Свободы будет работать кинотеатр под открытым небом, где будут демонстрировать тематические фильмы.

По традиции, подарки от мэрии распределят среди подопечных отдела соцобеспечения. К елке в администрации пригласят детей-сирот. Также многодетным семьям раздадут купоны на приобретение продукции в павильонах у главной елки.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 10 декабря 2025 19:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭДУАРД БУТБА НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ПИРОГОВА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.