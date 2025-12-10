 

ЭДУАРД БУТБА НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ПИРОГОВА

ЭДУАРД БУТБА НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ПИРОГОВА

Сухум. 10 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин наградил министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутба орденом Пирогова.

«За развитие сотрудничества между Россией и Абхазией в области здравоохранения, вклад в укрепление здоровья российских и абхазских граждан и повышение качества медицинской помощи наградить министра здравоохранения Республики Абхазия Эдуарда Бутба Орденом Пирогова», – говорится в указе президента России.

Источник : Указ Президента Российской Федерации от 10.12.2025 № 919

«О награждении государственными наградами Российской Федерации»:

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202512100009...

