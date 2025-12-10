 

ИТОГИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 10 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум в ходе производства процессуальной проверки по заявлению граждан Российской Федерации Ревы И.Е., Тимофеева П.И. и Будыкина Д.А., а также заявлению депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кварчия Кана Валерьевича, были выявлены административные правонарушения.

В связи с этим, прокуратурой города Сухум 04 декабря 2025 года возбуждено производство по делам об административных правонарушениях в отношении гражданина Ревы И.Е. по статье 41.19 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях», предусматривающей административную ответственность за проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено законом, а равно привлечение к проведению предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, которые не достигли на день голосования возраста 18 лет, в формах и методами, которые запрещены законом; по статье 41.20 Кодекса Республики Абхазия «Об административных правонарушениях», предусматривающей административную ответственность за изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства Республики Абхазия; по статье 41.22 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, предусматривающей административную ответственность за умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся к выборам, референдуму. 04 декабря 2025 года материалы административных правонарушений в отношении Ревы И.Е. направлены в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.

Вместе с тем, в рамках проводимой проверки, выявлено административное правонарушение в действиях учредителя и генерального директора ООО «СДЛМ» Смыр Ахры Викторовича, по факту чего, прокуратурой города Сухум 08 декабря 2025 года возбуждено производство по делам об административных правонарушениях по статье 41.20 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях», предусматривающей административную ответственность за изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства Республики Абхазия и 08 декабря 2025 года материалы административного правонарушения направлены в Арбитражный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу.

В настоящее время процессуальная проверка по заявлению граждан Российской Федерации Ревы И.Е., Тимофеева П.И. и Будыкина Д.А. и депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кварчия Кана Валерьевича продолжается, по ее результатам будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к событиям, имевшим место 05 ноября 2025 года в офисе, расположенном в городе Сухум по улице Абазинская, строение №36, а также действиям лиц, осуществлявших незаконное финансирование избирательной кампании в органы местного самоуправления.

