ДАТУ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЗАКОНА О КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПЕРЕНЕСЛИ НА 1 ИЮЛЯ 2027 ГОДА

Новости Среда, 10 декабря 2025 14:30
ДАТУ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЗАКОНА О КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПЕРЕНЕСЛИ НА 1 ИЮЛЯ 2027 ГОДА

Сухум. 10 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в закон Республики Абхазия» «О кадастре недвижимости». В соответствии с изменениями, внесенными в статью 78, закон «О кадастре недвижимости» вступает в силу с 1 июля 2027 года, за исключением главы 10 (статьи 63 – 69), вступающей в силу с 1 июня 2025 года, Кабинету министров поручено:

1) в срок до 31 декабря 2026 года привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим законом;

2) в срок до 31 декабря 2026 года в пределах своей компетенции разработать и утвердить нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего закона;

3) в срок до 31 декабря 2026 года утвердить порядок создания единой информационной системы нотариата и обеспечить ее функционирование;

4) до вступления в силу настоящего закона обеспечить пересмотр (отмену) органами государственного управления Республики Абхазия изданных нормативных правовых актов, противоречащих настоящему закону, а также разработку и утверждение в пределах установленной компетенции нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию настоящего закона.

Государственным органам и организациям, указанным в части 1 статьи 73 закона о кадастре недвижимости, в срок до вступления настоящего закона обеспечить передачу Регистрирующему органу указанных в части І статьи 73 настоящего закона документов и сведений и (или) обеспечить доступ Регистрирующему органу к таким документам в порядке, установленном Кабмином.

Гражданско-правовые сделки, совершенные на основании выписок Государственной кадастровой палаты в период с1 октября 2025 года до вступления в силу настоящего закона, сохраняют свою юридическую силу.

Кабинету министров до 1 июля 2027 года приостановить действие нормативных правовых актов, принятых для обеспечения реализации закона Республики Абхазия от 6 декабря 2024 года «О кадастре недвижимости».

Об этом сообщает Апсныпресс.

