Сухум. 10 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента внесли в первом чтении изменения в закон «О кадастре недвижимости». Дата вступления в силу закона о кадастре недвижимости переносится на 1 июля 2027 года. Проект закона разработан в целях обеспечения упорядоченного и поэтапного введения в действие законодательства, регулирующего отношения в сфере государственного кадастра недвижимости.

Принятые в 2024 и 2025 годах закон «О кадастре недвижимости» и необходимые изменения в действующие нормативно-правовые акты требуют дополнительного времени для подготовки инфраструктуры, органов государственной власти и участников соответствующих правоотношений к их полноценной реализации, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Необходимость внесения изменений в закон о кадастре недвижимости обусловлена выявленным комплексом обстоятельств, препятствующих их своевременному и полному исполнению, а именно:

– отсутствие в необходимых объемах подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок функционирования кадастровой системы;

– необходимость доработки нормативных правовых актов Кабинета Министров и ведомственных актов органов государственной власти;

– неподготовленность технической и информационной инфраструктуры для реализации всех положений нового кадастрового законодательства;

– необходимость создания и запуска единой информационной системы нотариата, являющейся важным элементом обмена сведениями в сфере государственной регистрации и кадастрового учета.

Все эти обстоятельства создают риски несогласованного правового регулирования и нарушения прав участников имущественных отношений, что требует временного приостановления действия отдельных законодательных актов до обеспечения необходимых условий для их реализации.

Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба выступает за перенос даты вступления в силу закона о кадастре недвижимости на 1 июля 2027 года

«Помимо этого, мы предлагаем исполнительной власти в определённые сроки предоставить свой проект изменений. Я убеждён в том, что мы его рассмотрим в положительном ключе. Безусловно, кадастровая палата необходима. На нужен закон о кадастре недвижимости. Мы должны идти в ногу со временем. Проблемы, которые возникли, но не за счет населения. Сейчас есть возможность в течение определенного времени пополнить базу данных Кадастровой палаты, изучить проблемы, которые возникли с введением в действие закона, внести в него необходимые изменения, принять недостающие подзаконны акты», – сказал Хутаба.

Депутат Инар Гицба обратил внимание на то, что практически все говорят о необходимости реформ, но как только начинают предприниматься конкретные действия по реформированию той или иной сферы, начинаются взаимные упреки.

«Парламент несколько раз создавал благоприятные условия для того, чтобы исполнительная власть при подготовке к введению в действие закона о кадастре имела возможность продумать все до мельчайших подробностей. Не переводя дискуссию о кадастре на конфронтационные рельсы, нам всем необходимо максимально включиться в реализацию её положений», – сказал он.

По совам депутата Кана, не должно быть двух мнений по поводу необходимости закона о кадастре недвижимости.

«Мы без проблем приняли проекты, которые нам представили (исполнительная власть – прим. ред. АП), но оказалось, что мы не совсем разобрались в них. В последнее время к нам поступают огромные законопроекты, которые даже прочесть сложно, не то, чтобы вникнуть в них. Когда мы просто в доверительном варианте приняли законопроект (о кадастре недвижимости – прим. ред. АП), оказалось, что мы что-то упустили. А эти упущения сыграли злую шутку со всеми. Возник конфликт законов, интересов, простые граждане стали сталкиваться со сложностями», – сказал Кварчия и добавил, что он поддерживает предложение Хутаба о переносе даты вступления в силу закона о кадастре недвижимости на 1 июля 2027 года.

Представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба представил ряд поправок к закону о кадастре недвижимости.

Он напомнил о том, что о создании земельного кадастра речь идет с 2010 года.

Шамба отметил, что простая пролонгация введения закона в действие не решит всех возникших проблем.

«Я буду просить депутатов поддержать поправки, чтобы мы не просто приостановили действие закона о кадастре недвижимости на определенный срок, но и утвердили переходные положения, которые позволят закону вступить в силу. Речь идет о статье 78, в которой прописан механизм реализации закона, а именно принятие необходимых подзаконных актов, а также нормы, которые обязывают уполномоченные органы передать необходимую информацию в Кадастровую палату. Кроме того, это позволит в переходный период исполнительной власти подготовить необходимые предложения по совершенствованию закона», – сказал Шамба.

Для того, чтобы обсудить в комитете по государственно-правовой политике предложения Шамба, депутаты на время прервали заседание сессии.

Об этом сообщает Апсныпресс.