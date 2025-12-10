В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИЗ СУХУМА БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ РАЗОВЫЕ АВИАРЕЙСЫ В ПЕРМЬ

Сухум. 10 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Авиакомпания «Руслайн» в период новогодних каникул 2026 года выполнит разовые рейсы по маршруту Сухум – Пермь. Об этом ТАСС сообщили в Международном аэропорту Сухума им. В. Г. Ардзинба.

«В период новогодних каникул 2026 года авиакомпания «Руслайн» выполнит 3, 4, 10 и 11 января разовые рейсы по маршруту Сухум – Пермь. Вылет из Сухума по субботам в 10:40 мск, по воскресеньям в 07:15 мск, вылет из Перми по субботам в 17:00 мск, по воскресеньям в 13:50 мск. Время в пути: 3 часа 10 минут», – говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут выполняться на самолете Bombardier CRJ100/200, рассчитанном на 50 мест.

С 25 октября сухумский аэропорт работает по зимнему графику, рейсы осуществляются в Москву по средам и субботам.

В летний период из Сухума можно полететь в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск.