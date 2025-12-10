СОТРУДНИК ГЕНПРОКУРАТУРЫ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНА ЖЮРИ

 

Среда, 10 декабря 2025
Сухум. 10 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. 9 декабря ежегодно отмечается Международный день борьбы с коррупцией во исполнении Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года, целью которого, является углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней.

В рамках реализации Соглашения «О сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Абхазия и Генеральной прокуратурой Российской Федерации», под эгидой Межгосударственного совета Содружества независимых государств по противодействию коррупции, Управлением права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Республики Абхазия организовано участие представителей граждан Республики Абхазия в молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

В конкурсе приняли участие представители 45 стран в рамках которого, было представлено более 30 тысяч конкурсных работ. Конкурсные работы оценены членами международного жюри, в состав которого была включена начальник Управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Республики Абхазия старший советник юстиции – Зарина Соблирова.

По итогам конкурса, в галерее генерального прокурора Российской Федерации было размещено 10 лучших работ, из числа которых работа студентки 4 курса факультета искусств Абхазского государственного университета – Рафиды Хинтуба.

Международный день борьбы с коррупцией служит напоминанием о важности борьбы с коррупцией на всех уровнях общества и призывает к действиям по предотвращению и искоренению коррупционных проявлений.

Во исполнении требований Закона Республики Абхазия «О противодействии коррупции» Генеральной прокуратурой Республики Абхазия осуществляется профилактика коррупции, путем применения мер по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

