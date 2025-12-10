ИЗЪЯТЫ БЕЗАКЦИЗНЫЕ СИГАРЕТЫ И МЕДИКАМЕНТЫ ИЗ ГРУЗИИ

Сухум. 10 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации по выявлению подакцизной группы товаров на КПМ «Мюссера», сотрудники ГТК досмотрели транспортное средство «Honda Stepwgn», регистрационный знак T565PР АВН, под управлением гр. Ажиба Р.М.

В ходе досмотра в салоне транспортного средства были обнаружены и изъяты сигареты в количестве 900 пачек без марок акцизного сбора Республики Абхазия.

По данным УТС, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 269 100 рублей.

Табачная продукция изъята, а материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

***

Сотрудники ОБК и ТП т/у «Гал» ГТК в ходе проведения профилактических мероприятий в г. Гал по ул. Конфедератов провели осмотр аптеки, принадлежащей ИП Гвинджилия Н.И., в результате которого были обнаружены и изъяты медикаменты с маркировкой на грузинском языке иностранного производства в количестве 204 единиц, без каких-либо товаросопроводительных документов, на сумму 134 880 рублей.

Товар изъят, а материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.