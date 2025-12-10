 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ БЕЗАКЦИЗНЫЕ СИГАРЕТЫ И МЕДИКАМЕНТЫ ИЗ ГРУЗИИ

Новости Среда, 10 декабря 2025 13:48
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯТЫ БЕЗАКЦИЗНЫЕ СИГАРЕТЫ И МЕДИКАМЕНТЫ ИЗ ГРУЗИИ

Сухум. 10 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации по выявлению подакцизной группы товаров на КПМ «Мюссера», сотрудники ГТК досмотрели транспортное средство «Honda Stepwgn», регистрационный знак T565PР АВН, под управлением гр. Ажиба Р.М.

В ходе досмотра в салоне транспортного средства были обнаружены и изъяты сигареты в количестве 900 пачек без марок акцизного сбора Республики Абхазия.

По данным УТС, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 269 100 рублей.

Табачная продукция изъята, а материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

***

Сотрудники ОБК и ТП т/у «Гал» ГТК в ходе проведения профилактических мероприятий в г. Гал по ул. Конфедератов провели осмотр аптеки, принадлежащей ИП Гвинджилия Н.И., в результате которого были обнаружены и изъяты медикаменты с маркировкой на грузинском языке иностранного производства в количестве 204 единиц, без каких-либо товаросопроводительных документов, на сумму 134 880 рублей.

img_2139.jpeg

Товар изъят, а материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 10 декабря 2025 13:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СКОНЧАЛСЯ АЛМАС КВИЦИНИЯ, ПОСТРАДАВШИЙ В ХОДЕ ПЕРЕСТРЕЛКИ В СУХУМЕ СОТРУДНИК ГЕНПРОКУРАТУРЫ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНА ЖЮРИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.