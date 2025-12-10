СКОНЧАЛСЯ АЛМАС КВИЦИНИЯ, ПОСТРАДАВШИЙ В ХОДЕ ПЕРЕСТРЕЛКИ В СУХУМЕ

Сухум. 10 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В московской клинике умер второй пострадавший в результате перестрелки в Сухуме 11 ноября. У Квициния была серьезная черепно-мозговая травма.

Как сообщил Апсныпресс министр здравоохранения Эдуард Бутба, час назад в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, скончался 45-летний пациент Алмас Квициния.