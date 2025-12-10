 

Абхазия Информ

СКОНЧАЛСЯ АЛМАС КВИЦИНИЯ, ПОСТРАДАВШИЙ В ХОДЕ ПЕРЕСТРЕЛКИ В СУХУМЕ

Новости Среда, 10 декабря 2025 13:42
Сухум. 10 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В московской клинике умер второй пострадавший в результате перестрелки в Сухуме 11 ноября. У Квициния была серьезная черепно-мозговая травма.

Как сообщил Апсныпресс министр здравоохранения Эдуард Бутба, час назад в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, скончался 45-летний пациент Алмас Квициния.

11 ноября в результате стрельбы на улице Гумской в Сухуме пострадали пять человек. Все они были доставлены в Республиканскую больницу. Состояние двоих пострадавших медики оценивали как крайне тяжелое.  

13 ноября в Республиканской больнице скончался Руслан Адлейба.

Прокуратурой Сухума было возбуждено уголовное дело. Решением Сухумского городского суда заключены под стражу три человека – Шарат Джикирба, Астамур Шинкуба и Мхаз Агрба.

ВОСЕМЬ ВОДОЛАЗОВ ЗАД­ЕЙСТВОВАНЫ В ПОИСКАХ МУЖЧИНЫ В АКВАТОРИИ СУХУМА
