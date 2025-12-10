ВОСЕМЬ ВОДОЛАЗОВ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ПОИСКАХ МУЖЧИНЫ В АКВАТОРИИ СУХУМА
Сухум. 10 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Сегодня утром сотрудники ГИМС возобновили поисковые работы в Сухумской бухте. В поисковых работах задействованы водолазы ГИМС МЧС, погрануправления ФСБ России в Абхазии и столичного дайвинг-клуба. За ходом поисковых работ наблюдали премьер-министр Владимир Делба и мэр Сухума Тимур Агрба.
По предварительной информации, мужчина, поиски которого ведут водолазы, Важа Зарандия. По словам очевидцев, мужчина купался в море днем, но домой не вернулся. Его вещи остались на берегу.
Важа Зарандия – экс-председатель Совета Министров Абхазии, бывший глава администрации Галского района.
