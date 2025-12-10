 

июня 24 2024

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ВЫСТАВКИ

Среда, 10 декабря 2025
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ВЫСТАВКИ

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​Премьер-министр Владимир Делба приветствовал участников Профориентационной выставки. В своём выступлении премьер-министр сказал:

«Уважаемые организаторы и участники первой в Абхазии профориентационной выставки!

Сердечно приветствую вас на этом знаковом событии, которое открывает новую страницу в системе образования и профориентации нашей республики. Эта выставка – важный шаг на пути к осознанному выбору молодым поколением наших граждан своей будущей профессии и места работы.

Сегодняшние школьники и учащиеся профессиональных учебных заведений – это будущее Абхазии. Их талант, энергия и стремление к знаниям являются залогом устойчивого и успешного развития нашей страны. Поэтому так важно обеспечить им возможность сделать обдуманный, осознанный выбор профессии, которая будет соответствовать их интересам, способностям и потребностям растущего рынка труда.

К сожалению, объективные обстоятельства послужили причиной серьезного дефицита высококвалифицированных специалистов среднего звена. А без их участия невозможно воплотить в жизнь не только амбициозные проекты, но, порой, даже и несложные, какой бы сферы они ни касались.

Профориентационная выставка – это уникальная площадка, где молодые люди могут узнать и о перспективах трудоустройства, пообщаться с представителями разных предприятий и организаций. Здесь можно получить ответы на все интересующие вопросы, связанные с выбором будущей карьеры.

Обратите внимание на партнеров выставки: это «Абхазская железная дорога», «Абхазское морское пароходство», «Международный аэропорт «Сухум» имени Владислава Ардзинба. Они представляют стратегические направления экономического развития нашего государства, сферы, которые остро нуждаются в молодых, талантливых специалистах.

Среднее профессиональное образование сегодня – это не просто обучение ремеслу. Это получение актуальных, практических навыков и компетенций, которые делают вас востребованными специалистами, способными применять новые технологии в агропромышленном комплексе, строительстве, энергетике, в транспортно-логистической сфере. Иными словами, вас ждут жизненно важные для государства области применения специальных знаний.

Уверен, что эта выставка станет ценным опытом для каждого ее участника. Она поможет сегодняшним школьникам определиться с направлением дальнейшего обучения, найти свое призвание.

Со своей стороны правительство будет уделять первостепенное внимание развитию среднего профессионального образования.

Желаю всем участникам и гостям выставки плодотворной работы, новых знаний и ярких впечатлений! Пусть она станет отправной точкой для успешной карьеры растущего поколения!»

Об этом сообщает сайт КМ.

