НАШ СООТЕЧЕСТВЕННИК ДАНИИЛ АКУСБА-ОЛЕЙНИКОВ УДОСТОЕН ЗВАНИЯ ГЕРОЯ РОССИИ

Владимир Путин вручил медали в том числе бойцам, совершившим подвиги в зоне Специальной военной операции. Он поблагодарил их за исключительное мужество и доблесть при выполнении задач.

«В сложнейших боевых условиях показали высочайший профессионализм, железный характер, умение вести за собой. Сделали все, чтобы обеспечить продвижение наших войск на ключевых направлениях. Благодарю вас за службу», – сказал президент России.