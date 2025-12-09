 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАШ СООТЕЧЕСТВЕННИК ДАНИИЛ АКУСБА-ОЛЕЙНИКОВ УДОСТОЕН ЗВАНИЯ ГЕРОЯ РОССИИ

Новости Вторник, 09 декабря 2025 20:03
Оцените материал
(0 голосов)
НАШ СООТЕЧЕСТВЕННИК ДАНИИЛ АКУСБА-ОЛЕЙНИКОВ УДОСТОЕН ЗВАНИЯ ГЕРОЯ РОССИИ

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​Наш соотечественник, прапорщик ВС Российской Федерации, Акусба-Олейников Даниил Мерабавоч, удостоен звания Героя России. Президент России Владимир Путин вручил ему медаль «Золотая звезда» Героя России.

Владимир Путин вручил медали в том числе бойцам, совершившим подвиги в зоне Специальной военной операции. Он поблагодарил их за исключительное мужество и доблесть при выполнении задач.

«В сложнейших боевых условиях показали высочайший профессионализм, железный характер, умение вести за собой. Сделали все, чтобы обеспечить продвижение наших войск на ключевых направлениях. Благодарю вас за службу», – сказал президент России.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 09 декабря 2025 20:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕВАСТОПОЛЯ ПРЕЗЕНТОВАЛИ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В ТПП
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.