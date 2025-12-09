ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕВАСТОПОЛЯ ПРЕЗЕНТОВАЛИ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В ТПП

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​В Торгово-промышленной палате состоялась встреча абхазских предпринимателей – рестораторов, представителей банкетных залов и отельеров, с представителями бизнес-сообщества Севастополя, занятых в продуктовой и энергетической сферах деятельности. Приезд гостей организован Центром поддержки экспорта г. Севастополя. Цель визита – презентация экономического потенциала этого города.

От имени руководства ТПП гостей поприветствовала вице-президент ТПП Лана Киут. Она отметила тесное взаимодействие с Торгово-промышленной палатой Севастополя сотрудничество с которой, началось после подписания соглашения в 2007 году и непосредственно с Центром поддержки экспорта г. Севастополя.

«Сегодняшняя встреча станет стимулом для расширения сотрудничества с представителями бизнеса Севастополя, что, в свою очередь будет способствовать увеличению внешнеторгового оборота», – подчеркнула Лана Киут.

Замруководителя Центра поддержки экспорта Наталия Иванчикова отметила, что их организация занимается стимулированием развития экспортной деятельности малого и среднего бизнеса Севастополя.

«Я впервые в Абхазии, и мы приехали познакомиться, установить контакты, а также с надеждой на расширение торговых отношений. У нас много общего – это рыболовство, туризм и виноделие. Бизнес-сообщество Севастополя представлено многими сферами от пищевой промышленности, до машиностроения. Да, существуют сложности с логистикой, но, тем не менее, я считаю, что есть перспектива для взаимовыгодного сотрудничества», – резюмировала Наталия Иванчикова.

Она пригласила предпринимателей Абхазии посетить Севастополь, чтобы на месте ознакомиться с его экономическим потенциалом.

Затем представители Севастополя рассказали о работе своих предприятий и провели дегустацию продукции «Севастопольской сыроварни» и сырных трюфелей. Абхазские предприниматели весьма высоко оценили вкус представленных изделий.

ТПП Абхазии организовала для гостей B2B-переговоры с потенциальными партнерами – предпринимателями республики, а также посещение ряда предприятий, в том числе ООО «Вина и воды Абхазии», винодельни «Ачба Иашта» в восточной части республики, и недавно открытый при ней ресторан «Лабра», который быстро стал одним из самых атмосферных гастрономических мест Абхазии.

Визит севастопольцев продлится до 11 декабря.