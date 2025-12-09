 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В АГУ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ И НАУЧНОМУ НАСЛЕДИЮ ГИВИ СМЫР

Новости Вторник, 09 декабря 2025 20:00
Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​В Абхазском государственном университете прошла Международная конференция «Новоафонская пещера и задачи изучения карста Абхазии», собравшая ведущих специалистов из Абхазии, России и Австрии. Мероприятие, организованное АГУ совместно с РУП «Комплекс Новоафонской пещеры им. Г.Ш. Смыр» и Институтом экологии Академии наук Абхазии, приурочено к двум важным датам: 50-летию начала эксплуатации пещеры как туристического объекта и 80-летию её первооткрывателя, выдающегося абхазского спелеолога Гиви Смыра.

Первый проректор АГУ Роман Дбар, открывая форум, напомнил, что Гиви Смыр был выпускником университета, и выразил уверенность в том, что конференция внесет значимый вклад в изучение природных объектов Абхазии и популяризацию научного наследия ученого. Директор комплекса Мирон Чалмаз, в свою очередь, отметил, что такие международные встречи критически важны для решения актуальных вопросов развития и сохранения Новоафонской пещеры — ключевого туристического объекта и уникального природного памятника.

​Впервые проводимое в Абхазии научное мероприятие международного статуса по вопросам карста и спелеотуризма охватывает широкий спектр тем, включая гипогенную модель спелеогенеза Новоафонской пещеры, реконструкцию палеоклимата, биоразнообразие пещерной фауны, экологические вызовы и перспективы развития спелеотуризма.

​Роман Дбар представил доклад «Гиви Смыр: жизнь, творчество, открытия», подробно осветив биографию, научную и художественную деятельность первооткрывателя.

​В работе конференции приняли участие такие известные исследователи, как профессор Юрий Дублянский, сотрудник государственного природного заповедника «Шульган-Таш» Ольга Червяцова, а также специалисты российских научных институтов.

По итогам конференции будет издан сборник научных статей.

Об этом сообщает сайт АГУ.

Прочитано 3 раз

