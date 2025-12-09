 

ДЕЛЕГАЦИЯ АГУ УЧАСТВОВАЛА В V МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ-ФЕСТИВАЛЕ «СТУДТУРИЗМ 2025»

Новости Вторник, 09 декабря 2025 19:59
ДЕЛЕГАЦИЯ АГУ УЧАСТВОВАЛА В V МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ-ФЕСТИВАЛЕ «СТУДТУРИЗМ 2025»

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​Делегация Абхазского государственного университета приняла участие в работе V Международного форума-фестиваля «Студтуризм 2025». В ее состав вошли исполняющая обязанности декана факультета географии и туризма Майя Кайтанба и амбассадор программы «Студтуризм», студент II курса магистратуры экономического факультета АГУ Беслан Зардания.

Участники установили профессиональные контакты с представителями студенческих туристических клубов, органов студенческого самоуправления и амбассадорских программ из регионов Российской Федерации, а также с иностранными участниками. Были проведены предварительные обсуждения потенциала развития студенческого туризма и культурного обмена.

Представители АГУ работали по следующим профильным направлениям:

Трек «Амбассадоры»: Участие в мастер-классах по развитию навыков продвижения туристических дестинаций и проектов в цифровой среде. Были рассмотрены современные инструменты повышения узнаваемости регионов.

Трек «Студтурклубы»: Изучение лучших практик организации деятельности студенческих туристических клубов, а также вопросы планирования внутренних и выездных мероприятий, включая обеспечение безопасности.

Международный трек: Участие в дискуссионной панели, посвящённой развитию международного молодёжного туризма и академической мобильности. Обсуждались вопросы формирования совместных программ и преодоления межгосударственных барьеров.

По итогам работы делегация Абхазского государственного университета была награждена благодарственным письмом от заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольги Петровой.

Об этом сообщает сайт АГУ.

