АБХАЗСКИЙ ПРОФСОЮЗ УЧРЕДИЛ СТИПЕНДИИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА М. Г. ЛАДАРИЯ

Вторник, 09 декабря 2025
АБХАЗСКИЙ ПРОФСОЮЗ УЧРЕДИЛ СТИПЕНДИИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА М. Г. ЛАДАРИЯ

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​В рамках мероприятий, посвященных 100-летию академика Академии наук РА, профессора М. Г. Ладария, и с целью увековечивания ее памяти как выдающейся ученой, Республиканский комитет профсоюза работников образования, науки и учащейся молодежи РА учредил две ежегодные именные стипендии. ​

Решение было принято постановлением Президиума РК от 07.11.2025 г. Стипендии предназначены для студентов филологического факультета Абхазского государственного университета, которые демонстрируют высокие академические успехи.

Размер ежемесячной выплаты составит 2000 рублей (каждая), с началом выплат с 01 сентября 2026 года.

Об этом сообщает сайт АГУ.

