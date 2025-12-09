АБХАЗСКИЙ ПРОФСОЮЗ УЧРЕДИЛ СТИПЕНДИИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА М. Г. ЛАДАРИЯ

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​В рамках мероприятий, посвященных 100-летию академика Академии наук РА, профессора М. Г. Ладария, и с целью увековечивания ее памяти как выдающейся ученой, Республиканский комитет профсоюза работников образования, науки и учащейся молодежи РА учредил две ежегодные именные стипендии. ​