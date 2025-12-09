АБХАЗСКИЙ ПРОФСОЮЗ УЧРЕДИЛ СТИПЕНДИИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА М. Г. ЛАДАРИЯ
Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В рамках мероприятий, посвященных 100-летию академика Академии наук РА, профессора М. Г. Ладария, и с целью увековечивания ее памяти как выдающейся ученой, Республиканский комитет профсоюза работников образования, науки и учащейся молодежи РА учредил две ежегодные именные стипендии.
Решение было принято постановлением Президиума РК от 07.11.2025 г. Стипендии предназначены для студентов филологического факультета Абхазского государственного университета, которые демонстрируют высокие академические успехи.
Размер ежемесячной выплаты составит 2000 рублей (каждая), с началом выплат с 01 сентября 2026 года.
Об этом сообщает сайт АГУ.
