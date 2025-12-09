СТОЛЕТИЕ МАРГАРИТЫ ЛАДАРИЯ ОТМЕТИЛИ В АГУ

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. «День памяти Маргариты Глебовны Ладария – ученого, учителя, человека (к 100-летию со дня рождения)» прошёл в Абхазском государственном университете. На мероприятии присутствовали деятели науки и культуры, преподаватели и студенты. В холле университета была развернута выставка фотографий, на которых запечатлены фрагменты ее жизни.

13 августа 2025 года исполнилось 100 лет со дня рождения Маргариты Глебовны Ладария (13.08.1925 – 21.04.2017) – выдающегося ученого, доктора филологических наук, профессора АГУ, академика АНА, автора множества глубоких исследований по проблемам русской, французской и абхазской литературы.

Ректор АГУ Алеко Гварамия, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что Ладария является признанным специалистом в области литературоведения. И, как она сама о себе говорила, ее отношения с литературой «складывались не по долгу литератора-профессионала, а по зову сердца».

Как отметил Гварамия, она полагала, что воспитание должно быть основано на традициях, а не на жёстких правилах и догмах. Образование же, по её мнению, представляет собой гармоничное сочетание школьного обучения, научных знаний и культурного развития.

«Она стала для всех нас большим учителем. Маргарита Глебовна открыто, честно и принципиально говорила об образовании, поднимала дух преподавателей в послевоенное время», – сказал ректор АГУ.

Заведующая кафедрой истории русской и зарубежной литературы Нателла Бахия рассказала о научных изысканиях Ладария.

«Маргарите Глебовне посчастливилось наблюдать развитие молодой абхазской литературы и лично общаться с такими писателями, как Баграт Шинкуба, Фазиль Искандер и Даур Зантария. Однако главной темой её научных работ оставалось творчество И.С. Тургенева», – сказала Бахия.

Она отметила значительный вклад ученого в литературоведение: окончив Московский педагогический институт, Ладария защитила кандидатскую диссертацию по творчеству И.С. Тургенева, а в 1984 г. получила степень доктора наук. За свою карьеру она написала три крупные монографии, несколько методических пособий по теории и истории литературы, а также более 50 научных статей и 30 материалов на общественные темы, в том числе касающиеся культуры и литературы Абхазии.

Декан филологического факультета АГУ Батал Хагуш сказал, что Маргарита Глебовна занимает исключительное место среди всех научных сотрудников Абхазии: «Её нет с нами с 2017 года, но, несмотря на это, её имя продолжает звучать каждый день. Вклад Маргариты Глебовны в литературоведение огромен».

Старший преподаватель кафедры истории русской и зарубежной литературы Елена Кобахия рассказала, что Маргарита Глебовна обладала литературоведческим чутьем, способностью раскрыть мощь и красоту личности исследуемого автора.

«Её исследовательская смелость, интеллект и достоинство сделали её работы выдающимися. Она часто говорила о филологическом мышлении, подчеркивая значение понимания и осмысления литературы на более глубоком уровне. В период цензуры, когда Фазиль Искандер, тогда ещё совсем молодой и не принятый у себя на родине, написал повесть «Созвездие козлотура», Маргарита Глебовна встала на его защиту, вследствие чего литературные критики приняли это произведение. Точно так же она разглядела мифопоэтическое мышление у молодого, тогда еще неизвестного писателя Даура Зантария. Маргарита Глебовна тонко умела увидеть за текстами масштаб и личность их авторов…», – сказала она.

Гендиректор «Абаза-ТВ», председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг рассказал, что телеканалом «Абаза» специально к мероприятию, по просьбе юбилейной комиссии, был подготовлен 15-минутный фильм, посвященный жизни Маргариты Глебовны. Из него мы, в частности, узнаем, что ее отец Глеб Ладария был репрессирован и скончался в 33 года, а его родной брат Виктор погиб в Великой Отечественной войне. В фильме собраны фрагменты из интервью, записей и различных мероприятий, в которых участвовала академик Ладария.

Старший преподаватель кафедры истории русской и зарубежной литературы Наталья Каюн, которая училась у Маргариты Глебовны, и сегодня с теплотой вспоминает, что как педагог Ладария обладала душевной чуткостью и способностью вдохновлять молодых.

«Мне посчастливилось быть её студенткой. Она принимала у меня экзамен: я чувствовала мандраж, опасаясь её сурового взгляда, но как только я услышала сформулированный ею вопрос, волнение отпало, и начался настоящий диалог», – поделилась Каюн.

По ее словам, увлечённость наукой, широкий кругозор и современный взгляд на события Маргариты Ладария впечатляли. Несмотря на трудности, она помогала восстанавливать кафедру после войны и поддерживала новых сотрудников университета. И студенты ценили её уроки требовательности, доброжелательности и патриотизма, которые должны помнить всегда.

Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа и директор АбИГИ Арда Ашуба также поделились своими воспоминаниями об академике Ладария, особо отметив, что она воплощала в себе лучшие национальные черты и является достоянием Абхазии.

Кандидат филологических наук Аида Ладария сказала, что в личности Ладария гармонично сочетались величие, чувство долга и ответственность.

«Мне посчастливилось узнать её в трёх ролях: как родственницу, преподавателя и коллегу. С первой встречи, хотя я была далёкой родственницей и много лет жила в России, я почувствовала её магнетизм, который запомнился на всю жизнь. Маргарита Глебовна вдохновляла и направляла, давая людям свободу быть собой и прививая высокие идеалы честности и справедливости», – подчеркнула она и сообщила, что фонд «Амшра» сохранит все работы, написанные Маргаритой Глебовной.

Доцент кафедры русского языка, кандидат педагогических наук Аза Ладария отметила, что Магарита Глебовна – выдающаяся личность, посвятившая свою жизнь сохранению и популяризации абхазской культуры. По ее словам, она была не только учёным, но и талантливым педагогом.

«Я долго работала с ней, будучи совсем ещё юной, и Маргарита Глебовна сумела убедить меня в том, что я чувствую слово, русское слово, наравне с его носителями. Она во многом направляла меня. Её многолетняя работа в образовательной сфере принесла ей заслуженное признание и любовь учеников», – заключила Аза Ладария.

В памятном вечере приняли участие студенты университета. Они читали стихотворения, отрывки из прозы И.С. Тургенева, играли на музыкальных инструментах, а также представили драматические фрагменты из произведения «Ася» на русском и абхазском языках.

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию академика Академии наук РА, профессора М. Г. Ладария, и с целью увековечивания ее памяти как выдающегося ученого Республиканский комитет профсоюза работников образования, науки и учащейся молодежи РА учредил две ежегодные именные стипендии в размере 2 тысяч рублей. Выплачивать их начнут с 1 сентября 2026 года. Стипендии предназначены для студентов-филологов АГУ, которые демонстрируют высокие академические успехи.

