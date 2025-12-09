СОТРУДНИКИ АГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МГУ

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. На экономическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова проходила Международная конференция «Другой канон: теория и практика экономического развития». ​В работе конференции приняли участие сотрудники Абхазского государственного университета: заведующий кафедрой экономической теории, заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия Александр Страничкин и начальник международного отдела, старший преподаватель кафедры экономической теории Анна Адлейба. ​

Конференция была организована кафедрой истории народного хозяйства и экономических учений МГУ при участии Центра истории и методологии экономических наук (ЦИМЭН) Высшей школы экономики. В рамках мероприятия обсуждалась проблематика экономического образования, продиктованная противопоставлением норвежским экономистом и исследователем Эриком Райнертом «двух канонов» в экономической науке.

​Эрик Райнерт, специализирующийся на экономике развития и истории, известен критикой неоклассической теории и доказательством того, что государственное вмешательство, протекционизм и стратегические инвестиции, а не свободная торговля, привели к богатству развитых стран. Его идеи изложены в книге «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными».

Более детально противопоставление «двух канонов» отображено в статье В. С. Автономова «Два канона в истории экономической мысли и экономической политики». «Другой канон», существовавший всегда, но чаще вне академического мейнстрима, отличается двумя важными характеристиками: динамическим подходом к анализу экономики, и прикладной направленностью исследований.

​В контексте исследований известных экономистов, участниками конференции обсуждались вопросы соотношения теории и практики в экономической науке; важность практической ориентации теорий; историческая изменчивость структуры экономического образования; когда и как менялся канон экономического образования; как учили экономистов раньше и как учат сейчас; какие дисциплины составляли и составляют структуру экономического образования и т.д.

Об этом сообщает сайт АГУ.