Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА АГУ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «РОССИЯ: ОБРАЗ БУДУЩЕГО»

Новости Вторник, 09 декабря 2025 19:50
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА АГУ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «РОССИЯ: ОБРАЗ БУДУЩЕГО»

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Доцент кафедры «Национальная экономика» Амра Цушба приняла участие в юбилейном, десятом Международном форуме «Россия: образ будущего». Мероприятие, организованное Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, проходил в Москве.​Главной темой мероприятия была выработка стратегических ориентиров развития России в условиях глобальной трансформации. На площадке форума объединились представители власти, научного сообщества и бизнеса, которые совместно работали над формированием контуров будущего страны в технологической, экономической и социальной сферах.

​В рамках программы форума состоялись многочисленные панельные дискуссии, в том числе «Повышение вклада России в развитие международного туризма: финансовые и инвестиционные инструменты». Данная дискуссионная панель была направлена на разработку целостной стратегии оптимизации инвестиционных потоков и повышения эффективности финансового управления туристскими проектами.

Об этом сообщает сайт АГУ.

