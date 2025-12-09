ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА АГУ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «РОССИЯ: ОБРАЗ БУДУЩЕГО»
Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Доцент кафедры «Национальная экономика» Амра Цушба приняла участие в юбилейном, десятом Международном форуме «Россия: образ будущего». Мероприятие, организованное Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, проходил в Москве.Главной темой мероприятия была выработка стратегических ориентиров развития России в условиях глобальной трансформации. На площадке форума объединились представители власти, научного сообщества и бизнеса, которые совместно работали над формированием контуров будущего страны в технологической, экономической и социальной сферах.
В рамках программы форума состоялись многочисленные панельные дискуссии, в том числе «Повышение вклада России в развитие международного туризма: финансовые и инвестиционные инструменты». Данная дискуссионная панель была направлена на разработку целостной стратегии оптимизации инвестиционных потоков и повышения эффективности финансового управления туристскими проектами.
Об этом сообщает сайт АГУ.
