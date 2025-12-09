В АГУ СТАРТУЕТ НАБОР НА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ КУРСЫ ПО РАЗВИТИЮ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Республиканский центр повышения квалификации и переподготовки кадров при АГУ открывает набор на цикл современных программ, направленных на развитие цифровых навыков для преподавателей и сотрудников.

Курсы охватывают ключевые инструменты, используемые в образовательном процессе: офисные приложения, онлайн-сервисы, технологии создания учебного контента и нейросетевые решения для преподавания и управления учебной деятельностью.

​В программу включены курсы по Word, Excel и PowerPoint – их можно пройти как по уровням подготовки (начальный, базовый, продвинутый), так и в формате полного авторского курса. Также представлены практикумы по работе с искусственным интеллектом, проектированию онлайн-курсов и развитию soft-компетенций.

​Все программы созданы с учётом потребностей высшего образования и ориентированы на реальные задачи подразделений АГУ.

Обучение проводится небольшими группами, а расписание формируется после получения заявок, что позволяет каждому участнику выбрать удобную траекторию.

Об этом сообщает сайт АГУ.