ВОЛШЕБСТВО СКАЗКИ И СЕКРЕТЫ СОЧИНИТЕЛЬСТВА

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Творческие встречи с Анной Гончаровой прошли 8-9 декабря для детей сухумских школ. Анна Гончарова – детский писатель, филолог и психолог, лауреат всероссийских премий – поделилась с детьми волшебством сказки и секретами сочинительства.

Творческие встречи стали мастер-классами по волшебству. Анна раскрыла ребятам карты писателя: показала, как появляются идеи, создаются живые герои и строится сюжет, от которого невозможно оторваться.

Мероприятия прошли для учеников Горской средней школы № 10 им. Н.А. Лакоба, средней школы № 14 им. А.П. Чехова и средней школы № 12.

Мероприятие организовано Домом Москвы в Сухуме при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.