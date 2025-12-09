 

ГОСАНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА АБХАЗИИ ИМ. ВАСИЛИЯ ЦАРГУШ – ЛАУРЕАТ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Новости Вторник, 09 декабря 2025 16:24
Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Государственный ансамбль народной песни и танца Абхазии имени Василия Царгуш стал лауреатом и почётным гостем VIII Всероссийского фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!» Финальное выступление состоялось в Кремлёвском дворце.

О выступлении и реакции зрителей рассказал главный балетмейстер ансамбля Леонид Какачия: «Фестиваль – это огромнейшее событие, в котором собрались лучшие коллективы страны. На открытии выступал хор имени Пятницкого, а закрытие доверили нам. Мы представили абхазскую свадьбу – это традиция, это история, это лицо нации».

Своими эмоциями после фестиваля поделился артист ансамбля Айнар Джинджолия: «Танцами занимаюсь уже около восьми лет, а в госансамбль попал совсем недавно. Это уже моя вторая поездка в Кремль, и впечатления просто невероятные! Эти три дня были грандиозными».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 09 декабря 2025 16:50

