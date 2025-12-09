В АБХАЗИИ ПРИОСТАНОВЯТ ВЫДАЧУ РОССИЙСКИХ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. МВД Абхазии сообщило о временной приостановке приема и выдачи российских водительских удостоверений на территории республики. По словам начальника Госавтоинспекции МВД Абхазии Дамей Авидзба, ограничения вводятся в связи с периодом годовой отчетности и новогодними каникулами.
Оформление и выдача документов будут остановлены с 20 декабря текущего года по 20 января 2026 года.
В настоящее время в здании УГАИ уже готовы к выдаче около 1500 российских водительских удостоверений, которые ожидают своих владельцев.
Последнее от Super User
- ВОЛШЕБСТВО СКАЗКИ И СЕКРЕТЫ СОЧИНИТЕЛЬСТВА
- ГОСАНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА АБХАЗИИ ИМ. ВАСИЛИЯ ЦАРГУШ – ЛАУРЕАТ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
- В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ МАРГАРИТЕ ЛАДАРИЯ
- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЕРЕДАЛА В ДАР СОЮЗУ ХУДОЖНИКОВ АБХАЗИИ КАРТИНУ РУССКОГО ХУДОЖНИКА ИЗ ФРАНЦИИ
- СОТРУДНИКИ ГИМС ПРОДОЛЖАЮТ ПОИСКИ МУЖЧИНЫ В АКВАТОРИИ СУХУМА