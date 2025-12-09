В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ МАРГАРИТЕ ЛАДАРИЯ

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухуме на фасаде дома, где жила известный ученый-филолог Маргарита Ладария, открыли мемориальную доску. Церемония приурочена к 100-летию со дня ее рождения.

Маргарита Ладария – доктор филологии, профессор Абхазского университета, специалист по творчеству Ивана Тургенева, автор ряда значимых научных трудов и обладатель медали «Ахьдз-Апша» II степени.

Она ушла из жизни в апреле 2017 года, но ее светлое имя и достижения навсегда останутся в сердцах и истории нашей республики.

Символично, что проект мемориальной доски разработал внук профессора, Денис Ладария.