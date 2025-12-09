В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ МАРГАРИТЕ ЛАДАРИЯ
Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухуме на фасаде дома, где жила известный ученый-филолог Маргарита Ладария, открыли мемориальную доску. Церемония приурочена к 100-летию со дня ее рождения.
Маргарита Ладария – доктор филологии, профессор Абхазского университета, специалист по творчеству Ивана Тургенева, автор ряда значимых научных трудов и обладатель медали «Ахьдз-Апша» II степени.
Она ушла из жизни в апреле 2017 года, но ее светлое имя и достижения навсегда останутся в сердцах и истории нашей республики.
Символично, что проект мемориальной доски разработал внук профессора, Денис Ладария.
Последнее от Super User
- ВОЛШЕБСТВО СКАЗКИ И СЕКРЕТЫ СОЧИНИТЕЛЬСТВА
- ГОСАНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА АБХАЗИИ ИМ. ВАСИЛИЯ ЦАРГУШ – ЛАУРЕАТ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
- В АБХАЗИИ ПРИОСТАНОВЯТ ВЫДАЧУ РОССИЙСКИХ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЕРЕДАЛА В ДАР СОЮЗУ ХУДОЖНИКОВ АБХАЗИИ КАРТИНУ РУССКОГО ХУДОЖНИКА ИЗ ФРАНЦИИ
- СОТРУДНИКИ ГИМС ПРОДОЛЖАЮТ ПОИСКИ МУЖЧИНЫ В АКВАТОРИИ СУХУМА