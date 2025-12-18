 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПАРТИИ «АМЦАХАРА»

Четверг, 18 декабря 2025
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПАРТИИ «АМЦАХАРА»

Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Состоялась встреча актива партии «Амцахара» с президентом Бадрой Гунба. Решение о ее проведении было принято на заседании политсовета партии, состоявшемся 11 декабря 2025 г. Встреча прошла в Администрации президента, с участием вице-президента Беслан Бигвава.

Состоялся живой, открытый разговор амцахаровцев с главой государства.

Главными предметами обсуждения на встрече стали актуальные вопросы, связанные с общественно-политической ситуацией, а также вопросы социально-экономического развития страны.

В ходе встречи обсудили прошедшую избирательную кампанию по выборам в местные органы самоуправления, партийцы озвучили ряд предложений для решения различных задач по развитию страны.

Амцахаровцы выразили поддержку деятельности главы государства Бадры Гунба и проводимой руководством Абхазии работе по различным направлениям.

Последнее изменение Четверг, 18 декабря 2025 17:24

