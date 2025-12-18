ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПАРТИИ «АМЦАХАРА»

Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Состоялась встреча актива партии «Амцахара» с президентом Бадрой Гунба. Решение о ее проведении было принято на заседании политсовета партии, состоявшемся 11 декабря 2025 г. Встреча прошла в Администрации президента, с участием вице-президента Беслан Бигвава.