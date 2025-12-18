 

В МВД АБХАЗИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МВД РОССИИ

Новости Четверг, 18 декабря 2025 20:47
В МВД АБХАЗИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МВД РОССИИ

Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут принял делегацию МВД Российской Федерации. Делегацию возглавляет заместитель начальника Управления международного сотрудничества МВД России Вячеслав Севрюков. Во встрече приняли участие представитель МВД России в Республике Абхазия Сергей Голенков и директор Совместного информационно-координационного цента органов внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации Юрий Марышев.

Роберт Киут, приветствуя российских коллег, поблагодарил за динамично развивающееся взаимодействие по всем направлениям правоохранительной деятельности органов внутренних дел Абхазии и России, эффективный обмен опытом и повышения квалификации. Особое внимание глава МВД Абхазии уделил перспективам взаимодействия в сфере нормативно-правового регулирования, обмена информацией, борьбы с преступностью, а также обучения и подготовки кадров.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению ведомственного сотрудничества. В частности, речь шла о поддержке в организации методической, планово-финансовой и отчетной работы по материально-техническому обеспечению органов внутренних дел, внедрении информационных технологий, а также нормативно-правового регулирования пенсионного обеспечения и социальных гарантий сотрудников ОВД.

Отдельное внимание было уделено работе Совместного информационно-координационного центра.

Российская сторона выразила признательность за теплый прием на абхазской земле и подтвердила свою готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Об этом сообщает сайт МВД.

