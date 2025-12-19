ОЛЕГ БАРЦИЦ ВЫСТУПИЛ С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ НА ФИНАЛЕ КОНКУРСА «ВЗГЛЯД-2025»

Сухум. 19 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц выступил с приветственным словом на финале конкурса среди журналистов и блогеров «Взгляд-2025», организованного Представительством Россотрудничества в Республике Абхазия.

В своём выступлении он подчеркнул многолетние традиции гуманитарного и информационного сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, которые на протяжении 16 лет реализуются при активном участии Россотрудничества.

Олег Барциц выразил благодарность Федеральному агентству по делам соотечественников за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству, а также руководителю агентства Евгению Примакову и исполняющей обязанности главы Представительства Россотрудничества в Абхазии Татьяне Степановой.

Особое внимание министр уделил тому, что конкурс посвящён памяти Героя Абхазии, фотокорреспондента Андрея Соловьёва, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., а также важности сохранения исторической памяти и противодействия искажению событий Великой Отечественной войны.

Было отмечено, что 2025 год в Абхазии посвящён памяти первого президента и национального лидера Владислава Ардзинба.

Глава МИД подчеркнул значимость ответственной и объективной журналистики в условиях современных информационных вызовов, выразил надежду, что награды получат самые достойные участники, и пожелал всем номинантам успехов, поблагодарив организаторов за проведение конкурса.