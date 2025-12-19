 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОЛЕГ БАРЦИЦ ВЫСТУПИЛ С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ НА ФИНАЛЕ КОНКУРСА «ВЗГЛЯД-2025»

Новости Пятница, 19 декабря 2025 18:49
Сухум. 19 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц выступил с приветственным словом на финале конкурса среди журналистов и блогеров «Взгляд-2025», организованного Представительством Россотрудничества в Республике Абхазия.

В своём выступлении он подчеркнул многолетние традиции гуманитарного и информационного сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, которые на протяжении 16 лет реализуются при активном участии Россотрудничества.

Олег Барциц выразил благодарность Федеральному агентству по делам соотечественников за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству, а также руководителю агентства Евгению Примакову и исполняющей обязанности главы Представительства Россотрудничества в Абхазии Татьяне Степановой.

Особое внимание министр уделил тому, что конкурс посвящён памяти Героя Абхазии, фотокорреспондента Андрея Соловьёва, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., а также важности сохранения исторической памяти и противодействия искажению событий Великой Отечественной войны.

Было отмечено, что 2025 год в Абхазии посвящён памяти первого президента и национального лидера Владислава Ардзинба.

Глава МИД подчеркнул значимость ответственной и объективной журналистики в условиях современных информационных вызовов, выразил надежду, что награды получат самые достойные участники, и пожелал всем номинантам успехов, поблагодарив организаторов за проведение конкурса.

