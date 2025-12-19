 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГОД, СО ДНЯ ГИБЕЛИ ДЕПУТАТА ВАХТАНГИ ГОЛАНДЗИЯ

Новости Пятница, 19 декабря 2025 18:51
Оцените материал
(0 голосов)
ГОД, СО ДНЯ ГИБЕЛИ ДЕПУТАТА ВАХТАНГИ ГОЛАНДЗИЯ

Сухум. 19 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия сегодня почтили память трагически погибшего 19 декабря 2024 года депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия VII созыва Вахтанги Владимировича Голандзия.

Вахтанги Голандзия трагически погиб во время стрельбы в Парламенте, ходе заседания комитета по экономической политике и реформам, на котором обсуждался законопроект о запрете майнинга криптовалют.

В результате возникшего конфликта между депутатами Каном Кварчия и Адгуром Харазия. Последний, из имевшегося при нем огнестрельного оружия произвел не менее четырех выстрелов в сторону оппонента, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Голандзия, находившийся в момент стрельбы рядом, получил тяжелое ранение, которое и стало причиной смерти народного избранника в реанимации республиканской больницы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 19 декабря 2025 18:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОЛЕГ БАРЦИЦ ВЫСТУПИЛ С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ НА ФИНАЛЕ КОНКУРСА «ВЗГЛЯД-2025» СТАРТОВАЛО ГОЛОСОВАНИЕ ЗА «ЛУЧШЕГО СПОРТСМЕНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ – 2025» ПО ВЕРСИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.