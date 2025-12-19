ГОД, СО ДНЯ ГИБЕЛИ ДЕПУТАТА ВАХТАНГИ ГОЛАНДЗИЯ

Сухум. 19 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия сегодня почтили память трагически погибшего 19 декабря 2024 года депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия VII созыва Вахтанги Владимировича Голандзия.

Вахтанги Голандзия трагически погиб во время стрельбы в Парламенте, ходе заседания комитета по экономической политике и реформам, на котором обсуждался законопроект о запрете майнинга криптовалют.

В результате возникшего конфликта между депутатами Каном Кварчия и Адгуром Харазия. Последний, из имевшегося при нем огнестрельного оружия произвел не менее четырех выстрелов в сторону оппонента, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Голандзия, находившийся в момент стрельбы рядом, получил тяжелое ранение, которое и стало причиной смерти народного избранника в реанимации республиканской больницы.