СТАРТОВАЛО ГОЛОСОВАНИЕ ЗА «ЛУЧШЕГО СПОРТСМЕНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ – 2025» ПО ВЕРСИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Сухум. 19 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Госкомитет по делам молодежи и спорта объявил старт открытого голосования за звание «Лучший спортсмен Республики Абхазия – 2025» по версии болельщиков. Список номинантов сформирован на основании спортивных достижений в сезоне 2025 года.

Номинанты:

Инал Гаделия (самбо) – мастер спорта Абхазии международного класса. Бронзовый призер Международного турнира по самбо на призы Президента Республики Беларусь, победитель IX Международных соревнований Гран-при по спортивному самбо «Кубок Раиса Республики Татарстан».

Инар Кетия (вольная борьба) – мастер спорта Абхазии международного класса. Победитель чемпионата Москвы, бронзовый призер Международного турнира памяти двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева.

Федор Шипарцов (баскетбол) – игрок команды «Апсны», участник чемпионата Северо-Кавказского и Южного федеральных округов среди мужских команд.

Баграт Гогия (волейбол) – кандидат в мастера спорта Абхазии, игрок команды «Апсны», выступающей в чемпионате России (Высшая лига «Б»).

Леон Черкезия (дзюдо) – мастер спорта Абхазии, кандидат в мастера спорта России. Серебряный призер первенства Москвы, бронзовый призер Студенческой лиги Московских студенческих игр. Воспитанник тренера Эдишера Конджария.

Харитон Агрба (бокс) – мастер спорта Абхазии и России международного класса. Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе.

Заур Тарба (футбол) – полузащитник футбольного клуба «Черноморец» (Новороссийск), участник МЕЛБЕТ-Первой лиги (ФНЛ), а также выставочного матча между командами ФНЛ и МФЛ.

Ренат Карчава (настольный теннис) – мастер спорта Абхазии. Чемпион Абхазии, участник чемпионата России (Высшая лига «А») в составе команды «Апсны».

Темур Чхебелия (конный спорт) – мастер спорта Абхазии по конному спорту, в 2025 году он стал победителем скачки на Кубок Президента Республики Абхазия.

Астамур Кация (теннис) – кандидат в мастера спорта России. В составе сборной команды Краснодарского края занял третье место в командном первенстве России, стал бронзовым призером Кубка губернатора Краснодарского края в одиночном и смешанном парном разрядах и победителем первенства ЮФО в парном разряде.

Голосование проходит на официальной странице Госкомитета в социальной сети Instagram и продлится до 23:59 часов 26 декабря. Победитель будет определен по наибольшему количеству отметок «Нравится» под фотографией спортсмена.

Награждение победителя состоится 27 декабря на торжественной церемонии вручения премии «Молодой лидер».

Все номинанты являются лучшими представителями своих видов спорта, а итоговый выбор предстоит сделать болельщикам.