В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ «ХОЛОДНЫЙ СТАРТ»

Сухум. 19 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Первый фестиваль по зимнему плаванию «Холодный старт» состоится в Сухуме 20 декабря. В соревнованиях примут участие не только спортсмены из Абхазии, но и представители различных регионов России. Ожидается участие большого количества клубов и опытных моржей из Луганска, Донецка, Севастополя, Симферополя, Евпатории, Балаклавы, Краснодарского края, Перми, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга.

Абхазию на фестивале представят 30 пловцов.

Соревнования пройдут на дистанциях 50, 100 и 500 метров. К участию допущены спортсмены в возрасте от 18 до 75 лет, которые будут разделены на 12 возрастных категорий. Все участники получат памятные медали, а финалистов ожидает денежное вознаграждение.

Фестиваль начнется с регистрации участников в 09:00.

В 09:45 пройдет торжественное шествие с георгиевской лентой, после чего состоится официальное открытие мероприятия с исполнением гимна Абхазии, приветственными словами гостей и минутой молчания.

В программе также концертные номера, выступление барабанщиков и песня «Катюша» в исполнении Марии.

Заплывы стартуют в 11:30 с дистанции 500 метров, затем пройдут эстафета, заплывы на 100 и 50 метров.

Завершится фестиваль награждением победителей и закрытием мероприятия в 14:30.

Госкомитет приглашает жителей и гостей Сухума стать частью яркого спортивного события и поддержать участников на празднике силы, духа и единства.