МИНИСТР ТУРИЗМА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИИ КОНКУРСА «АБХАЗИЯ РЕКОМЕНДУЕТ»

Сухум. 19 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В медиацентре «Sputnik Абхазия» состоялась пресс-конференция, посвящённая презентации спецпроекта «Абхазия рекомендует». Конкурс призван отметить вклад работников сфер обслуживания, культуры, гостеприимства и туризма, а также организаций, создающих качественный туристический опыт. В мероприятии приняли участие представители организаторов спецпроекта – Министерства туризма Республики Абхазия и АНО «Команда Абхазии», соорганизатора – президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Цель проекта – показать гостеприимный характер жителей Абхазии, сохранить культурные традиции и повысить престиж профессий, связанных с индустрией сервиса.

«Туризм для Абхазии – это одна из ключевых отраслей экономики и одновременно важнейшая часть образа Республики. Но в современном мире турист выбирает не только направление и природу. Он выбирает эмоцию, атмосферу, отношение. И именно поэтому сегодня на первый план выходит культура сервиса и качество человеческого взаимодействия. Отдельно хочу подчеркнуть: «Абхазия рекомендует» – это проект про человеческие истории. Про реальные судьбы, про ежедневный труд, который часто остаётся за кадром. Мы хотим, чтобы о таких людях знали, чтобы их видели, чтобы их опыт становился ориентиром для других. Это важный шаг к формированию профессионального сообщества в сфере гостеприимства», – отметил министр туризма Астамур Логуа.

Конкурс будет проходить по двум направлениям: номинации для физических лиц и номинации для юридических лиц. Оценкой номинантов будет заниматься Экспертный совет конкурса.

О работе совета и народном голосовании рассказал министр туризма Республики Абхазия Астамур Логуа.

«С самого начала при разработке спецпроекта «Абхазия рекомендует» для нас было принципиально важно выстроить понятную, многоуровневую и прозрачную модель отбора, которая сочетает профессиональную экспертизу и общественное мнение. Оценка заявок начинается с экспертного этапа. Их рассматривают профессионалы в сфере туризма и гостеприимства – представители отрасли, бизнеса и профильных сообществ.

Эксперты оценивают не формальные заслуги, а реальный вклад в развитие культуры сервиса: качество работы с гостями, профессионализм, устойчивость практик и содержательность представленной истории. В состав Экспертного совета также входят представители творческих профессий и креативных индустрий, что позволяет дополнительно оценивать нестандартные решения, авторские форматы, оригинальные идеи и современные подходы к развитию гостеприимства. Отдельно хочу остановиться на народном голосовании, которое является важной частью проекта. После завершения экспертного этапа формируется список номинантов, и далее запускается открытое голосование. Это принципиальный момент: проект называется «Абхазия рекомендует» не случайно. Нам важно услышать голос жителей и гостей республики, дать им возможность поддержать тех людей и места, которые действительно заслужили доверие и признание», – считает Астамур Логуа.

Спецпроект «Абхазия рекомендует» объединяет людей и места, создающих атмосферу тепла, заботы и уважения, и демонстрирует истории тех, кто делает гостеприимство Абхазии подлинным и узнаваемым. Спикеры призвали жителей Республики принять участие в спецпроекте «Абхазия рекомендует» и напомнили, что подать заявку можно до 25 января. За новостями специального проекта можно следить в социальных сетях по ссылке: https://t.me/abkhazia_recommends

Регистрация продлится до 25 января 2026 года на сайте «Абхазия рекомендует» (https://abkhazia.team/recommends/)