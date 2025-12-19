 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Новости Пятница, 19 декабря 2025 19:09
ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Сухум. 19 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Министерстве сельского хозяйства Республики Абхазия состоялось последнее в 2025 году заседание конкурсной комиссии, посвященное отбору заявок на поставку товаров и услуг в рамках проекта «Развитие сельского хозяйства в 2025 году».

Открывая заседание, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа поблагодарил членов комиссии за плодотворную работу.

Конкурсной комиссией были рассмотрены 18 заявок на поставку товаров и оказания услуг. Всего сумма закупаемых товаров составила 4 814 665 рублей.

Тендер на поставку министерством был объявлен с 3 по 17 декабря.

