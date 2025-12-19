Сухум. 19 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Министерстве сельского хозяйства Республики Абхазия состоялось последнее в 2025 году заседание конкурсной комиссии, посвященное отбору заявок на поставку товаров и услуг в рамках проекта «Развитие сельского хозяйства в 2025 году».